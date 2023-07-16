Команда психологів Всеукраїнської програми ментального здоров’я “Ти як?” підготувала топ-10 порад про те, як підготувати себе та дитину до повернення додому.

– Якщо ви вирішили повертатися з дитиною в Україну, окрім організації безпечної поїздки, радимо психологічно підготуватися самим і підготувати дитину до приїзду додому, – пропонують експерти.

1. Зважайте на зміни та не очікуйте, що місто, до якого ви повернетеся, матиме такий самий вигляд і житиме тим самим життям, що й до вашого виїзду.

Будьте готові до того, що перші дні діти можуть бути збудженими, загальмованими або дезорганізованими. Це нормально. Адже рідне місто чи селище могло дуже змінитися – протитанкові їжаки, блокпости, сліди обстрілів тощо. Насамперед, підготуйте себе до цього.

Будьте чесні з дитиною та завершуйте розмову оптимістично: запевніть її, що разом ми все відбудуємо, а спокійне життя неодмінно настане.

2. Розмовляйте з дітьми про їхні тривоги та очікування від повернення.

3. Не орієнтуйтеся на досвід інших. Кожна людина, сім’я та дитина особлива і має свій внутрішній світ, тому розраховувати, що досвід інших підійде вам на 100%, не варто.

4. Ознайомте дитину зі звуком повітряної тривоги. Дуже важливо розповісти дитині, що на неї чекатиме, якщо тривога застане у школі чи в садочку. Слід пояснити, що дорослі про неї подбають і всіх скоординовано відведуть у безпечне місце.

5. Подумайте про безпеку у квартирі/будинку. У будинку ви маєте зорієнтуватися самі та зорієнтувати дитину, де безпечне (краще казати “захищене”) місце, де найближче укриття в районі, потренуйтеся швидко йти туди до того, як уперше пролунає сигнал тривоги.

6. Обговоріть безпеку на вулиці.

7. Влаштуйте спілкування з друзями. Дізнайтеся, хто з друзів дитини зараз перебуває у вашому місці, щоб зустрітися і відновити спілкування. Подумайте, як можна організувати дозвілля.

8. Подбайте і про своє коло підтримки, кому можна зателефонувати, написати, до кого прийти, щоб відчути підтримку, якщо вона потрібна.

9. Розвивайте емпатію в дитини. Навчіть дитину коректно поводитися з людьми, які мають фізичні вади або протези. Поясніть дитині, що таке протез і звідки він з’явився, що люди з протезами цілком нормальні та, крім того, справжні герої.

10. Влаштуйте свято повернення. Це допоможе дитині відкрити нову сторінку і знизить напругу. Можливо, пройтися вулицями, зробити домашню вечірку, піти в кіно – словом, зробити повернення додому сповненим приємних емоцій.