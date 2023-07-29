Сьогодні багато українців перебувають у стресовому чи пригніченому стані.

Постійні ворожі обстріли, хвилювання за близьких, які воюють на фронті, захищаючи українську землю від загарбників…

Війна ні для кого не проходить безслідно. Але якщо є ті, хо зміг взяити себе в руки, знайти справу, яка б відволікала від важких думок, то інші не можуть зі своїм станом впоратися.

Важко спостерігати, як близькі люди страждають від психологічних проблем, не усвідомлюючи, що їм варто звернутися за допомогою до фахівця. І світосприйняття зміниться.

Допомога фахівця конче необхідна, якщо людина постійно засмучена та байдужа до всього. Якщо не може ні на чому зосередитися і часто вихлюпує своє роздратування на близьких. Якщо не може спати, або, навпаки, спить цілий день. Якщо неї з’явилися суїцидальні думки…

Треба бити на сполох, шукати фахівців, які б могли допомогти, бо вже очевидно, самотужки не впоратися.

Спробуйте допомогти їй наважитися на непростий крок – звернутися до психолога чи психотерапевта.

Ось шість порад, як підступитися до цієї непростої розмови, щоб не образити близьку людину і щоб вона вас почула.

1. Дуже важливо, де і коли ви розмовлятимете на складну тему. Найкраще поговорити наодинці в знайомому місці, обравши час, коли вона максимально розслаблена та спокійна.

2. Говоріть прямо. Намагайтеся максимально тактовно описати, що саме вас непокоїть, наводьте конкретні приклади, адже людина дійсно може не усвідомлювати, що має проблему.

3. Будьте терплячими та не засуджуйте. Будьте готові, що людина все заперечуватиме та дратуватиметься. Не ображайтеся та обережно підбирайте слова. Розкажіть, що ви любите та поважаєте її, і вас хвилює, що вона страждає та не може жити повноцінним життям.

4. Дуже часто люди не хочуть йти до психолога, бо бояться осуду з боку оточення або не вірять в силу психотерапії. Або просто не знають, чого очікувати від цього фахівця, бояться, що все, про що вони розкажуть терапевту, випливе назовні.

Розвійте їхні сумніви. Можливо, зможете навести приклади успішної співпраці з психологом людей, яких знає ваш друг, подруга чи родич.

5. Допоможіть знайти спеціаліста. У людини може просто не бути фізичних та душевних сил займатися пошуками. Тому завчасно підшукайте варіанти. Номери гарячих ліній безоплатної психологічної підтримки ви можете знайти за цим посиланням.

6. Запропонуйте іншу практичну допомогу. Спитайте, що саме ви могли б зробити, щоб полегшити ситуацію: посидіти з дітьми чи допомогти з хатньою роботою, поки людина буде у психолога, підвезти її до спеціаліста або просто піти разом до психотерапевта та потримати за руку до та після сеансу.

Якщо ж усі ваші спроби та вмовляння виявляться марними, то важливо визнати – ви зробили все, що могли. Жодній людині в такій ситуації не можна допомогти силоміць.

Просто будьте поряд, підтримуйте, чим зможете.

Але не варто забувати і про своє власне психічне здоров’я, фізичні ресурси та їхнє відновлення.