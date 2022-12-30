Полномасштабная война длится уже более 300 дней. Кроме физических травм, полученных украинцами от ракет и мин врага, есть огромное количество людей, как мирных, так и военных, которым нужно восстанавливать психологическое состояние.

Лучше всего восстановить ментальное здоровье помогают профессионалы: психологи, психотерапевты, телесные терапевты.

Чуть менее двух месяцев назад на базе львовского Национального реабилитационного центра Незламні начал работу Центр ментального здоровья. Его специалисты видят свое предназначение в психологической помощи украинцам, военным и гражданским, которые в той или иной степени травмированы войной.

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– Все ключи к нашей реабилитации находятся в нас самих. Важно найти правильный подход и помочь человеку найти эти ключи, — отмечает специалист по телесной терапии, сотрудник Центра Виктория Зеленюк.

Очень важно, что пациенты Центра имеют возможность получить высококвалифицированную помощь не в стенах психиатрических клиник, которые обычно очень пугают, а в атмосфере полного доверия и принятия.

В Центре ментального здоровья лечат, в частности, тревожные невротические и психосоматические расстройства, расстройства пищевого поведения, панические атаки, которые впоследствии отражаются и на физическом состоянии человека.

– Пациенту, который приезжает в тяжелом стрессовом состоянии, мы помогаем стабилизироваться, восстановить чувство реальности, контроль над своей жизнью, над своим телом, над своими мыслями, – отмечает врач-психолог Павел Дубровный.

В Центре работают психиатры, психотерапевты, врач-психолог и когнитивно-поведенческий терапевт. Сегодня это восемь специалистов, 12 кабинетов для психотерапии и зал для групповой терапии.

По словам заведующей Центра ментального здоровья, врача-психиатра Ульяны Криницкой-Березюк, здесь есть все виды психотерапии, которые можно себе представить. Это динамически ориентированная психотерапия, гештальт-терапия, когнитивно-поведенческая психотерапия, телесная терапия, арт-терапия, групповая терапия, индивидуальная и групповая арт-терапия.

Есть определенная категория людей, которая может рассчитывать на безвозмездную помощь. Это, прежде всего, военнослужащие и члены их семей, а также внутренние переселенцы.

– Очень важно на момент начала работы с пациентом поговорить с ним, понять его ментальность. Это делает дальнейшую телесную терапию очень эффективной, – говорит Виктория Зеленюк.

Задача врача – помощь пациенту самому распознать свою проблему, что, безусловно, является залогом успешности лечения.

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