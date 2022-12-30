Повномасштабна війна триває вже понад 300 днів. Окрім фізичних травм, які українці отримали від ракет та мін ворога, є величезна кількість людей, як мирних, так і військових, яким потрібно відновлювати психологічний стан.

Найкраще відновити ментальне здоров’я допомагають професіонали: психологи, психотерапевти, тілесні терапевти.

Трохи менш як два місяці тому на базі львівського Національного реабілітаційного центру Незламні розпочав свою роботу Центр ментального здоров’я. Його фахівці бачать своє призначення у психологічній допомозі українцям, військовим та цивільним, які тією чи іншою мірою травмовані війною.

Зараз дивляться

– Усі ключі до нашої реабілітації знаходяться у нас самих. Важливо знайти правильний підхід та допомогти людині знайти ці ключі, – зазначає фахівець із тілесної терапії, співробітник Центру Вікторія Зеленюк.

Дуже важливо, що пацієнти Центру мають можливість отримати висококваліфіковану допомогу не в стінах психіатричних клінік, що зазвичай дуже лякає, а в атмосфері повної довіри та прийняття.

У Центрі ментального здоров’я лікують, зокрема, тривожні невротичні та психосоматичні розлади, розлади харчової поведінки, панічні атаки, які згодом позначаються і на фізичному стані людини.

– Пацієнту, який приїжджає у тяжкому стресовому стані, ми допомагаємо стабілізуватися, відновити почуття реальності, контроль над своїм життям, над своїм тілом, над своїми думками, – зазначає лікар-психолог Павло Дубровний.

У Центрі працюють психіатри, психотерапевти, лікар-психолог та когнітивно-поведінковий терапевт. Сьогодні це вісім фахівців та 12 кабінетів для проведення психотерапії та зал для групової терапії.

За словами завідувачки Центру ментального здоров’я, лікаря-психіатра Уляни Криницької-Березюк, тут є всі види психотерапії, які можна собі уявити. Це динамічно-орієнтована психотерапія, гештальт-терапія, когнітивно-поведінкова психотерапія, тілесна терапія, арт-терапія, групова терапія, індивідуальна та групова арт-терапія.

Є певна категорія людей, яка може розраховувати на безоплатну допомогу. Це насамперед військовослужбовці та члени їхніх сімей, а також внутрішні переселенці.

– Дуже важливо на момент початку роботи з пацієнтом поговорити з ним, зрозуміти його ментальність. Це робить подальшу тілесну терапію дуже ефективною, – каже Вікторія Зеленюк.

Завдання лікаря – допомога пацієнтові самому розпізнати свою проблему, що, безперечно, є запорукою успішності лікування.

Якщо ви не можете впоратися зі стресом і емоціями, звертайтеся на Гарячу лінію БФ Запорука. Вам готові допомогти за телефоном 0 800 4000 23. Це:

безкоштовно

по всій території України

з усіх мобільних операторів

для дзвінків із-за кордону +38 050 493 03 07

Психологи Гарячої лінії БФ Запорука працюють для всіх безкоштовно. Але їх робота оплачена завдяки благодійним ініціативам українського бізнесу. Так, один з цільових зборів проєкту Запалюй вогонь перемоги від Vulkan Casino було передано на потреби БФ Запорука і витрачено на оплату 1 тис. консультацій в онлайні та офлайні. Завдяки цьому ще більше людей зможуть отримати консультацію психологів та кризових психологів на безоплатній основі.

Vulkan Casino фіксує щонайменше 1% з кожного виграшу і передає на благодійність із власних коштів. Ігрові перемоги користувачів перетворюються на психологічну допомогу для постраждалих від російської агресії, протези, пункти обігріву, реконструкцію будівель і відбудову інфраструктури тощо. Щоби стати благодійником, запалюйте вогонь перемоги тут.

Матеріал створено за підтримки ліцензійного казино Vulkan Casino в рамках реалізації благодійного проєкту Запалюй вогонь перемоги.