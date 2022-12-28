Война длится более 300 дней. Психологи утверждают, что сейчас украинцы, где бы они ни были, переживают период истощения. Поэтому начинаются ссоры, поиски врагов среди своих.

Психолог и координатор БФ Запорука Лилия Сироха рассказала, что нужно, чтобы этого не происходило, чтобы та сплоченность, которая возникла в начале войны, не пропала, потому что именно на это надеется враг: разъединить и посеять уныние среди украинцев.

– Самые острые дискуссии возникли перед рождественскими и новогодними праздниками, – говорит психологиня. – Одни не видят смысла в праздновании, а другие и хотели бы, но чувствуют вину даже за такие мысли.

Много обращений к психологам горячей линии с вопросами, стоит ли вообще праздновать что угодно, ведь идет война.

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– Да, война продолжается, но не нужно лишать себя и особенно детей хоть каких-то приятных моментов, – советует Лилия Сироха. – Они понимают, что происходит, но они все равно ждут чудес, подарков.

Ради детей нужно устроить хотя бы маленький праздник.

– Воспринимайте праздничные дни как возможность собраться семьей, встретиться с друзьями, – советует специалист. – Для многих это невозможно, но все же можно связаться в зуме, сделать видеозвонки.

Да, это не заменит полноценного общения: объятий, поцелуев. И все равно делать это нужно. Она утверждает, что крайне важно поздравить друг друга, выразить друг другу благодарность, уважение, любовь.

Даже те, кто потерял близких, могут оттаять в эти праздничные дни, если им искренне показать: они не одиноки, о них помнят.

Еще один вызов, на котором заостряет внимание психолог: это пребывание многих украинцев за границей, где в мирных городах все весело празднуют праздники, собираясь семьями.

Оказавшиеся там украинцы тоже пытаются поддерживать настроение. Они рассказывают своим родным и друзьям, как живут, что планируют делать по праздникам. Но не всегда их сказания воспринимаются правильно.

— Обратилась на горячую линию женщина, — рассказала Лилия. – Ее подруга сейчас с ребенком в Австрии. Она посылает фото елок, празднично украшенных домов, рассказывает о том, какие у нее планы на праздничные дни.

Женщина не хвастается, а просто повествует о том, что происходит в ее жизни. А оставшаяся в Киеве подруга, где сейчас перебои со светом, водой и теплом, перестала воспринимать эти рассказы спокойно. Они ее раздражают.

– Она понимает, что подруга не виновата, – говорит Лиля Сироха. – Они уважают выбор друг друга, но общаться становится труднее.

Психологи говорят, что не нужно зацикливаться на негативе, ведь жизнь продолжается, невзирая на войну. Нужно где-нибудь брать положительные эмоции.

Ведь за многие годы дружбы у этих женщин было много приятных и радостных моментов, нужно почаще вспоминать их. Вспомните, как в Киеве не было ни света, ни воды, ни тепла. А потом три дня не выключали электричество! Все ходили такие счастливые.

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В этом году у детей перед праздниками было меньше материальных запросов на подарки. Практически все просили Святого Николая принести мир, победу, “организовать” возвращение пап живыми с войны.

В школах и детсадах дети писали письма не только святому, они приветствовали наших защитников, мастерили для них подарочки.

— Праздник – это не количество блюд на столе или фейерверк за окном, – пояснила психолог. – Это возможность сделать добро для другого человека.

У одной из клиенток Лилии есть четверо детишек. Недавно у них в доме появился новый консьерж – добрый и отзывчивый человек, который угощал малышей и всегда находил для него доброе слово.

Вот детки решили на Рождество отблагодарить доброго мужчину. Они за свои денежки купили вкусностей, завернули в праздничную обертку и поздравили его. Сколько счастья было у обеих сторон!

А деткам, по словам мамы, очень понравилось не только получать подарки, но и делать их. Итак, праздник в наше нелегкое время — это еще и повод помочь ближнему, объединиться с семьей или с соседями.

— Но, к сожалению, праздник одновременно может и разъединить, — говорит Лиля Сироха. – Сейчас много дискуссий, стоит ли изменять дату празднования Рождества, вспоминать Деда Мороза, когда есть Святой Николай. И поэтому возникают очень досадные ситуации.

Мама шестилетнего мальчика обратилась на горячую линию с таким запросом. Ее сынишка верил в Деда Мороза, и в этом году он, конечно, ждал его подарков. Но однажды знакомая родителей при ребенке, выражая свое отношение к новогодним традициям, сказала, что наконец-то Дед Мороз (как русский нарратив) исчез из жизни.

Она имела в виду, что в Украине уже не будет каких-то российских героев, а украинские традиции займут свое законное место в жизни людей.

Но ребенок, услышав это, разрыдался и долго не мог успокоиться. Так как Деда Мороза убили и он никогда не придет ни к кому.

— К таким крайностям не нужно прибегать, — советует психолог. – Нужно тактично и постепенно объяснять, особенно детям, какие изменения и почему происходят.

Женщина хотела вроде бы сделать добро, но добро нельзя навязывать, тем более так агрессивно.

– Как я уже говорила, украинцы сейчас находятся в стадии истощения, – напомнила психолог. — А потому они, определившись уже, кто внешний враг, начинают искать врагов среди своих.

Это иллюстрирует ситуацию с отключением света. Многие дома в наших городах подключены к тем же подстанциям, что и больницы или другие объекты критической инфраструктуры, а значит, в них не выключают свет.

Люди в соседних домах не понимая, что происходит, начинают жаловаться и тихонько ненавидеть этих счастливчиков.

Или как вот такой случай: в одном доме в Киеве не выключали свет в одном из подъездов. Поднялась волна возмущения. В очередной раз отключили и тот подъезд: во всем доме сразу же исчезли вода, тепло и интернет. Потому что именно в том подъезде находились насосы, теплопункт и все остальное, что питается электричеством.

Теперь все в равных условиях, но без благ цивилизации во время отключений.

Но в столице много и положительных примеров, когда люди, имеющие генераторы, делятся своим “богатством” с другими: дают возможность нагреть воду, набрать кипятку, зарядить телефоны.

Такие действия объединяют, подпитывают веру в добро. А она нам еще пригодится после войны, когда мы будем восстанавливать свои города, села и отношения друг с другом.

Не будем забывать об этом и о людях, которые оказались сейчас в сложных жизненных обстоятельствах.

— Сейчас очень многие разыскивают своих пропавших родных, детей, — сказала Лилия Сироха. – Таким труднее всего, ведь они не знают, живы ли их родственники.

Когда существует неопределенная потеря, то человек вроде бы находится между двумя мирами. И прощаться он не может, и надеяться на лучшее тоже не может.

У таких людей вся жизнь сводится к процессу поиска. Они не могут ничего планировать, не могут поставить точку в прошлом. И такое состояние может длиться месяцами, даже годами.

Такие люди обращаются за поддержкой к психологам. Не все, но есть.

– Здесь лучше всего подходят групповые встречи, проговаривание жизненных ситуаций, – сказала Лилия Сироха. – Такой метод очень эффективен в подобных случаях.

А окружению психолог советует: будьте терпеливы, не пытайтесь ускорить процесс проживания человеком неопределенности, не суетитесь.

Лучше сделайте что-нибудь простое: принесите продукты, уберите в доме, прогуляйтесь вместе на свежем воздухе. Если есть дети, обратите внимание человека на них, ведь часто, зациклившись на поисках, забывают даже о детях и их потребностях.

И главное, не отрывайтесь от социума, потому что, как говорится, дружные вороны и гуся съедают, а в нашем случае – это коварный и кровожадный враг.

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