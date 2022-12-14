Кризисный психолог изучает особенности поведения человека в ситуации кризисного события или катастрофы, стратегии преодоления неопределенности жизненного пути, внутриличностные механизмы и программы психологической помощи и поддержки.

Они приобретают особое значение в условиях нестабильных, чрезвычайных кризисных ситуаций, таких как война, и психотравмирующих влияний, которые переживает современное украинское общество.

Рассказать о том, когда нужен кризисный психолог и в каких ситуациях, Факты ICTV попросили психолога, координатора Горячей линии благотворительного фонда Запорука Лилию Сироху.

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– Что такое кризисная психология?

— Это одно из направлений в психологии, которое помогает и поддерживает человека, находящегося в кризисной ситуации или в катастрофе.

Признаками кризисных состояний могут быть высокий уровень тревоги или чувство беспомощности, гнева, апатии, физиологической усталости, снижение самооценки. То есть все те состояния, которые мы все можем испытывать сейчас в связи с войной.

Значит ли это, что с нами что-то не так? Нет, просто это наша нормальная реакция на ненормальную ситуацию, которую мы все проживаем. А поскольку мы все разные, кто-то нуждается в большей поддержке и внимании, а у кого-то хватает ресурса справляться самому.

То есть, кризисная интервенция – это психологическая помощь человеку, который сейчас находится в состоянии кризиса. Базируется на принципах краткосрочности, реалистичности и вовлеченности специалиста.

– Какие виды кризисов бывают?

— На самом деле вся наша жизнь полна различных кризисов: возрастных, профессиональных, экзистенциальных. Очень подробно обычно изучаются детские кризисы. Особенно сейчас много о них пишут, да и родители часто обращаются к психологам по этому поводу.

Просто мы проходим через кризисы как через часть нашей жизни. Разрешение кризиса может быть либо конструктивным – мы приобретаем определенные новшества навыков и умений, меняем мировоззрение, взрослеем, или деструктивным – когда мы не можем найти выход и испытываем всю гамму негативных чувств.

Вот тут-то как раз и может возникать вероятность обращения к специалисту. Кризисы – это не то, чего мы должны бояться или опасаться, это просто часть нашей жизни.

— Как понять, что человек сейчас в кризисе?

— Кризисная реакция рассматривается как понятная временная потеря психического равновесия (дезадаптация). Если у человека нарушен сон уже долгое время, плохой аппетит, его преследуют кошмары, он чувствует апатию, не общается с близкими и родными – это однозначно причины обратиться к специалисту.

Но не нужно ждать появления всех этих симптомов — если вы испытываете психологический дискомфорт, уже можете обращаться и обсудить свое состояние.

Очень часто люди думают, что во время войны мы должны чувствовать себя плохо. Но в действительности это не так. Если человек находится в кризисном состоянии и не обращается за помощью, со временем его состояние будет только ухудшаться.

К примеру, девушка всегда вела активный образ жизни, занималась спортом, общалась с друзьями. Но когда началась война, она почти никуда не выходит, ни с кем не общается, пребывает в подавленном состоянии. Это уже сигнал, что она нуждается в помощи.

Понятно, что иногда мы все можем иметь плохое настроение, но война длится почти год, и люди на более безопасных территориях уже должны были адаптироваться к этой ситуации и вернуться к более или менее привычной жизни. Если же человек полностью отказался от того, что ему нравилось, всегда подавлен – это сигнал, что что-то не так.

— Война вообще – это кризисная ситуация, или кризис – это конкретный случай, который произошел с человеком во время войны?

— Война – это в целом кризисная ситуация, она меняет мировоззрение и влияет на психологическое состояние человека. А вот ситуации, которые человек переживает во время войны, могут быть травматическими. И вот чаще всего именно с проживанием травматических ситуаций человеку бывает достаточно сложно. А нарушения, которые происходят уже после пережитой травмы, влияют на разные стороны человека (на его здоровье, образ мышления, на то, как он будет общаться с другими).

И вот уже в этом контексте мы можем говорить, что у некоторых людей может развиться ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство), особенно когда вспомним все ужасы, с которыми люди сейчас сталкиваются во время войны — смерть близких, оккупация, постоянный страх, постоянные тревоги.

И вот как раз в таком случае люди нуждаются в поддержке специалиста, потому что путь к выздоровлению может быть достаточно сложным. Конечно, не у всех переживших травматические события разовьется ПТСР, но будут и те, кому станет сложно.

Например, человек видел, как ракета попала или пролетела где-то рядом с ним. И хотя человек физически не пострадал, и эта ситуация была несколько месяцев назад, но при каждом громком звуке он пугается, ему становится тяжело дышать. Кроме того, часто может сниться эта ситуация, значит, человек постоянно в напряжении и не может расслабиться.

– Что нужно сделать, чтобы выйти из кризисной ситуации, когда обращаться к кризисному психологу?

— Часто люди думают, что психолог — это страшно и дорого, человек думает, что он справится сам, что ему не нужна никакая помощь, всю жизнь как-то справлялся. Но ситуация войны почти для всех – шокирующее событие, разрушающее тот образ жизни, который у нас был раньше, и мы учимся жить по-новому.

Сейчас много бесплатных линий существует, многие психологи предоставляют бесплатные консультации. Любая война имеет свое окончание, мы все ждем победы, поэтому должны быть готовы. Часто люди, находящиеся в кризисе, могут срываться на близких, на детях, на друзьях. Помните, выход есть всегда.

— Какие последствия кризиса могут быть, если не обратиться к специалисту?

— Нужно понять, что постоянный стресс, в котором мы живем уже почти год, влияет не только на наше психическое здоровье. Уже сейчас в Минздраве прогнозируют, что сердечно-сосудистые заболевания, в частности инсульты и инфаркты, помолодеют в Украине лет на 10-15. Отмечают, что количество психических расстройств также может увеличиться. Поэтому не нужно тянуть до худшего.

— Кризисный психолог – это отдельная квалификация, может ли любой психолог помочь?

— Кризисный психолог помогает клиенту справиться с кризисной ситуацией, пережить тяжелую жизненную стадию, переосмыслить полученный опыт и найти оптимальное решение.

Его задача – оказать психологическую помощь человеку и помочь ему восстановить психическое равновесие, восстановить целостность личности, минимизировать вероятность длительной психологической травмы.

Вообще сейчас, во время войны, почти все практикующие психологи прошли дополнительное обучение по кризису и травме, поэтому можно выбрать именно того специалиста, которому вы доверяете.

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