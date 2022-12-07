Переезд – это всегда стресс. А внезапный вынужденный переезд в новую страну, война – это стресс, умноженный на сто. Особенно, если человек успел побывать под обстрелами, в оккупации, или потерял дом и близких.

Здесь хотя бы привыкнуть к этому, а нужно еще учитывать новые реалии, условия жизни на чужбине, требующие адаптации.

Психолог горячей линии психологической поддержки благотворительного фонда Запорука Ольга Косяк рассказывает, как украинцам приспособиться к условиям за рубежом, как не растеряться и не погрязнуть в отчаянии и депрессии.

Сейчас смотрят

— Чаще всего от вынужденного переезда страдают люди, обладающие неопределенной идентичностью. Они обычно плывут по течению, делают все потому, что так нужно: выучиться, жениться, родить детей, накопить денег, купить квартиру, сдать ее в аренду и с этого жить, — говорит Ольга.

Вдруг война. Человек все покидает и уезжает за границу. И вот здесь оказывается, что жизнь нужно начинать с нуля, потому что нет ничего привычного и того, что давало доход.

А возраст может быть и 40, 45 лет, а начинать нужно как в 25. И многие впадают в отчаяние.

Что посоветовать таким людям?

– Во-первых, нужно возобновить ритуалы, – рекомендует Ольга Косяк. – Старайтесь делать то, что вы делали в Украине. Психика очень любит ритуалы и хорошо отзывается на них.

Найдите жилье. Настраивайте быт. Найдите подработку, чтобы платить за жилье и покупать еду. Если бегали с утра – бегайте. Пили кофе – пейте. Любите зажигать свечи вечером – ужинайте при свечах или слушайте музыку. Провожайте детей в школу, отводите малышей в детсад. Хорошо, если и дети заняты чем-нибудь кроме обучения: спорт, кружки. Следите за питанием. Обязательно завтракайте. Не забывайте о физической нагрузке. Такое переключение помогает эффективнее справляться со стрессом. Настройте сон. Ложитесь в постель до 12 часов и спите семь-восемь часов. Если не получается, обратитесь к врачу, чтобы выписал снотворное. Общайтесь с соотечественниками. Найдите группы поддержки для беженцев. Не пренебрегайте также знакомством с гражданами той страны, где проживаете – так легче понимать контекст страны, в которой находишься. Учитесь. В новой стране это не только язык, но и другой образ жизни, культура, история. Посещайте по возможности музеи, картинные галереи, знакомьтесь с архитектурой и историческими достопримечательностями.

И тогда ваши шансы на то, что жизнь наладится, становятся значительно выше. Бороться с новыми вызовами будет значительно легче, если наладится рутина. Мозг только тогда направит свою деятельность на строительство новой жизни.

– Хочу привести пример, как человек адаптировался в незнакомой стране, – сказала психолог. – Женщина 35 лет уехала за границу с мамой и ребенком. В Украине она была успешным стилистом.

А в незнакомой стране перед ней возникли те же проблемы, что и перед большинством беженцев из Украины.

Женщина поняла, что она единственная в семье, кто может зарабатывать деньги на жизнь, и пошла работать на завод. Работа была тяжелой физически, но платили хорошо.

Женщины арендовали жилье, ребенка отдали в школу, наладили быт. Начали даже откладывать некоторые средства.

Женщина-стилист даже стала собой гордиться: маленькая, хрупкая, а зарабатывает и кормит семью. Она за полгода адаптировалась и, можно сказать, даже была довольна своей жизнью.

Но вот ее организм не выдержал такой нагрузки. Она была вынуждена лечиться. И во время болезни она поняла, что деньги деньгами, но эта работа не для нее.

Произведя расчеты, она поняла, что может некоторое время не работать, а пойти на языковые курсы и вернуться к любимому делу. Так она и сделала: уволилась и начала новую жизнь.

Итак, если вы успокоитесь, здраво оцените свои возможности и составите гибкий план, тогда уровень тревоги закономерно уменьшится. Ваши действия будут более точны, а значит, более эффективны.

Если же, несмотря на усилия, ваше состояние не улучшится, то обращайтесь на горячую линию Благотворительного фонда Запорука, которая создана для находящихся за рубежом украинцев. Вас выслушают и помогут сориентироваться.

Горячая линия психологической поддержки от благотворительного фонда Запорука по номеру 0 800 4000 23 работает:

бесплатно;

по всей территории Украины;

со всех мобильных операторов;

для звонков из-за границы +38 050 493 03 07.

Cотни консультаций для граждан оплатил Vulkan Casino в рамках благотворительного проекта Зажигай огонь победы. Украинское лицензированное онлайн-казино фиксирует по меньшей мере 1% от каждого выигрыша и передает на благотворительность из собственных средств.

Игровые победы превращаются в психологическую помощь для пострадавших от российской агрессии, протезы, пункты обогрева, реконструкцию зданий и инфраструктуры.

Один из целевых сборов отправился на нужды благотворительного проекта фонда Запорука. Кроме психологических консультаций, на эти средства будет приобретено дорогостоящее оборудование для протезирования.

Чтобы стать благодетелем, зажигайте огонь победы здесь.

Материал создан при поддержке лицензионного казино Vulkan Casino в рамках реализации благотворительного проекта Зажигай огонь победы.