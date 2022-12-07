Переїзд – це завжди стрес. А раптовий вимушений переїзд до нової країни, війна – це стрес, помножений на сто. Особливо, якщо людина встигла побувати під обстрілами, в окупації, або втратила домівку та близьких.

Тут хоча б звикнути до цього, а потрібно ще й враховувати нові реалії, умови життя на чужині, що потребують адаптації.

Психологиня гарячої лінії психологічної підтримки благодійного фонду Запорука Ольга Косяк розповідає, як українцям пристосуватись до умов за кордоном, як не розгубитися і не загрузнути в розпачі та депресії.

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– Найчастіше від вимушеного переїзду страждають люди, що мають невизначену ідентичність. Вони зазвичай пливуть за течією, роблять все тому, що так потрібно: вивчитись, одружитись, народити дітей, накопичити грошей, купити квартиру, здати її в оренду і з того жити, – каже Ольга.

Аж раптом війна. Людина все залишає і виїжджає за кордон. І ось тут виявляється, що життя треба розпочинати з нуля, бо немає нічого звичного і того, що давало дохід.

А вік може бути і 40, 45 років, а починати потрібно як у 25. І багато хто впадає у розпач.

Що порадити таким людям?

– По-перше, потрібно відновити ритуали, – рекомендує Ольга Косяк. – Намагайтеся робити те, що ви робили в Україні. Психіка дуже любить ритуали і добре на них відгукується.

Знайдіть житло. Налогоджуйте побут. Знайдіть підзаробіток, щоб сплачувати за житло і купляти їжу. Якщо бігали зранку – бігайте. Пили каву – пийте. Любите запалювати свічки увечері – вечеряйте при свічках або ж слухайте музику. Проводжайте дітей до школи, відводьте малих до дитсадка. Добре, якщо і діти зайняті чимось окрім навчання: спорт, гуртки. Слідкуйте за харчуванням. Обов’язково снідайте. Не забувайте про фізичне навантаження. Таке переключення допомагає ефективніше справлятися зі стресом. Налагодіть сон. Лягайте в ліжко до 12 години і спіть сім-вісім годин. Якщо не виходить, то зверніться до лікаря, щоб виписав снодійне. Спілкуйтеся зі співвітчизниками. Знайдіть групи підтримки для біженців. Не нехтуйте також знайомством з громадянами тієї країни, де проживаєте – так легше розуміти контекст країни, в якій перебуваєш. Навчайтесь. У новій країні це не тільки мова, а й інший спосіб життя, культура, історія. Відвідуйте за можливості музеї, картинні галереї, знайомтеся с архітектурою й історичними пам’ятками.

І тоді ваші шанси на те, що життя налагодиться, стають значно більші. Долати нові виклики буде значно легше, якщо налагодиться рутина. Мозок тільки тоді направить свою діяльність на побудову нового життя.

– Хочу навести приклад, як людина адаптувалася в незнайомій країні, – сказала психологиня. – Жінка 35 років виїхала за кордон з мамою і дитиною. В Україні вона була успішним стилістом.

А в незнайомій країні перед нею постали ті ж проблеми, що й перед більшістю біженців з України.

Жінка зрозуміла, що вона єдина в родині, хто може заробляти гроші на життя, і пішла працювати на завод. Робота була важкою фізично, але платили добре.

Жінки орендували житло, дитину віддали до школи, налагодили побут. Почали навіть відкладати деякі кошти.

Жінка-стиліст навіть почала собою пишатися: маленька, тендітна, а заробляє і годує сім’ю. Вона за пів року адаптувалася, і можна сказати, навіть була задоволена своїм життям.

Та ось її організм не витримав такого навантаження. Вона була змушена лікуватися. І під час хвороби вона зрозуміла, що гроші грошима, але ця робота не для неї.

Зробивши розрахунки, вона зрозуміла, що може деякий час не працювати, а піти на мовні курси і повернутися до улюбленої справи. Так вона і зробила: звільнилася і розпочала нове життя.

Отже, якщо ви заспокоїтеся, тверезо оціните свої можливості та складете гнучкий план, тоді рівень тривоги закономірно зменшиться. Ваші дії будуть більш влучні, а значить, ефективніші.

Якщо ж, незважаючи на зусилля, ваш стан не поліпшиться, то звертайтеся на гарячу лінію Благодійного фонду Запорука, яка створена для українців, що перебувають за кордоном. Вас вислухають і допоможуть зорієнтуватися.

Гаряча лінія психологічної підтримки від благодійного фонду Запорука за номером 0 800 4000 23 працює:

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