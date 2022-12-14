Кризова психологія вивчає особливості поведінки людини в ситуації кризової події чи катастрофи, стратегії подолання невизначеності життєвого шляху, внутрішньо-особистісні механізми та програми психологічної допомоги і підтримки.

Вона набуває особливого значення в умовах нестабільних, надзвичайних кризових ситуацій, як-от війна, та психотравмуючих впливів, що їх переживає сучасне українське суспільство.

Розповісти про те, коли потрібен саме кризовий психолог і в яких ситуаціях, Факти ICTV попросили психологиню, координаторку Гарячої лінії благодійного фонду Запорука Лілію Сіроху.

Зараз дивляться

– Що таке кризова психологія?

– Це один із напрямків психології, направлений на те, щоб допомогти та підтримати людину, яка перебуває у кризовій для неї ситуації чи в катастрофі.

Ознаками кризових станів може бути високий рівень тривоги або почуття безпорадності, гніву, апатії, фізіологічної втоми, зниження самооцінки. Тобто, всі ті стани, які ми всі можемо відчувати зараз у зв’язку із війною.

Чи значить це, що з нами щось не так? Ні, просто це така наша нормальна реакція на ненормальну ситуацію, яку ми всі проживаємо. А оскільки ми всі різні, хтось потребує більше підтримки та уваги, а у когось вистачає ресурсу справлятися самому. Тобто, кризова інтервенція – це психологічна допомога людині, яка зараз перебуває у стані кризи. Базується на принципах короткостроковості, реалістичності та залученості фахівця.

– Які види криз бувають?

– Насправді все наше життя сповнене різноманітними кризами: віковими, професійними, екзистенційними. Дуже детально зазвичай вивчаються дитячі кризи. Особливо зараз багато про них пишуть, та й батьки часто звертаються до психологів із цього приводу.

Просто загалом ми проходимо через кризи як через частину нашого життя. Вирішення кризи може бути або конструктивне – ми набуваємо певних нових навичок та вмінь, змінюємо світогляд, дорослішаємо, або деструктивним – коли ми не можемо знайти вихід і відчуваємо всю гаму негативних почуттів.

Ось тут якраз і може виникати ймовірність звернення до спеціаліста. Кризи – це не те, чого ми повинні боятися або остерігатися, це просто частина нашого життя.

– Як зрозуміти, що людина – в кризі, що відбувається з нею?

– Кризова реакція розглядається як зрозуміла тимчасова втрата психічної рівноваги (дезадаптація). Якщо у людини порушений сон вже довгий час, поганий апетит, її переслідують кошмари, вона відчуває апатію, не спілкується з близькими та рідними – це однозначно причини звернутися до спеціаліста.

Але не потрібно чекати появи всіх цих симптомів – якщо відчуваєте психологічний дискомфорт, вже можете звертатися та обговорити свій стан.

Дуже часто люди думають, що під час війни ми повинні всі почуватися погано. Але насправді це не так. Якщо людина перебуває в кризовому стані та не звертається за допомогою, з часом її стан буде лише погіршуватися.

Наприклад, дівчина завжди вела активний спосіб життя, займалася спортом, спілкувалася з друзями. Але коли почалася війна, вона майже нікуди не виходить, ні з ким не спілкується, перебуває у пригніченому стані. Це вже сигнал, що вона потребує допомоги.

Зрозуміло, що іноді ми всі можемо мати поганий настрій, але війна триває вже майже рік, тож люди на більш безпечних територіях вже мали б адаптуватися до цієї ситуації та повернутися до більш-менш звичного життя. Якщо ж людина повністю відмовилася від того, що їй подобалося, завжди пригнічена – це сигнал, що щось не так.

– Війна взагалі – це кризова ситуація, чи криза – це конкретний випадок, що стався з під час війни?

– Війна – це загалом кризова ситуація, вона змінює світогляд та впливає на психологічний стан людини. А ось ситуації, які людина переживає під час війни, можуть бути травматичними. І от найчастіше саме з проживанням травматичних ситуацій людині буває досить складно. А порушення, які відбуваються вже після пережитої травми, впливають на різні сторони людини (на її здоров’я, спосіб мислення, на те, як вона буде спілкуватися та комунікувати з іншими).

І ось вже в цьому контексті ми можемо говорити, що у деяких людей може розвинутися ПТСР (посттравматичний стресовий розлад), особливо якщо згадаємо всі ті жахіття, з якими люди зараз стикаються під час війни – смерть близьких, окупація, постійний страх, постійні тривоги.

І от якраз в такому випадку люди потребують підтримки спеціаліста, тому що шлях до одужання може бути досить складним. Звичайно, не у всіх, хто пережив травматичні події, розвинеться ПТСР, але будуть і ті, кому стане складно.

Наприклад, людина бачила, як ракета влучила або пролетіла десь поряд із нею. І хоча людина фізично не постраждала, і ця ситуація була кілька місяців тому, але при кожному гучному звуку вона лякається, їй стає важко дихати. Крім того, часто може снитися ця ситуація, виходить, людина постійно перебуває у напрузі та не може розслабитися.

– Що потрібно зробити, щоб вийти з кризової ситуації, коли звертатися до кризового психолога?

– Часто люди думають, що психолог – це страшно та дорого, людина думає, що вона впорається сама, що їй не потрібна ніяка допомога, все життя якось же справлялася. Але ситуація війни майже для всіх – шокуюча подія, яка руйнує той спосіб життя, який у нас був раніше, і ми вчимося жити по-новому.

Зараз багато безкоштовних ліній існує, багато психологів надають безкоштовні консультації. Будь-яка війна має своє закінчення, ми всі чекаємо перемоги, тому повинні бути готовими. Часто люди, які перебувають у кризі, можуть зриватися на близьких, на дітях, на друзях. Пам’ятайте, вихід є завжди.

– Які наслідки кризи можуть бути, якщо не звернутися до спеціаліста?

– Потрібно зрозуміти, що постійний стрес, в якому ми живемо вже майже рік, впливає не лише на наше психічне здоров’я. Вже зараз у МОЗ прогнозують, що серцево-судинні захворювання, зокрема інсульти та інфаркти, помолодшають в Україні років на 10-15. Наголошують на тому, що кількість психічних розладів також може збільшитися. Тому не потрібно чекати до найгіршого.

– Кризовий психолог – це окрема кваліфікація чи будь-який психолог може допомогти?

– Кризовий психолог допомагає клієнту впоратися з кризовою ситуацією, пережити важку життєву стадію, переосмислити здобутий досвід та знайти оптимальне рішення.

Його завдання – надати психологічну допомогу людині та допомогти їй відновити психічну рівновагу, відновити цілісність особистості, мінімізувати ймовірність тривалої психологічної травми.

Взагалі, зараз, під час війни, майже всі практикуючі психологи пройшли додаткове навчання щодо криз та травм, тому можна обрати саме того спеціаліста, якому ви довіряєте.

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