Під час воєнних дій вкрай важливим є не лише фізичне, але і психологічне здоров’я. І не тільки військових, а й тих, хто в тилу, хто, рятуючи дітей, знявся з місця і перебуває зараз у відносній безпеці, але не в спокої.

Багато людей переживають виснаження, спустошення, втому, відчувають тривогу й паніку від війни. Важливо звертати увагу на ці стани і звертатися за професійною допомогою до відповідних фахівців, наприклад, до психологів або психотерапевтів.

З травня місяця працює Гаряча лінія благодійного фонду Запорука, спеціалісти якої завжди готові вислухати та надати професійні рекомендації, як опанувати себе, як допомогти близьким і рідним та підтримувати здоровий психічний стан в критичних умовах.

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Про це Фактам ICTV розповіла психологиня, координаторка Гарячої лінії психологічної підтримки Благодійного фонду Запорука Лілія Сіроха.

— Гаряча лінія БФ Запорука працює з травня. Чи відрізняються запити людей, які звертались до вас на початку вашої роботи і зараз?

— На початку війни люди зверталися здебільшого з панічними атаками, відчуттям розпачу, страху та безпомочі. Їх супроводжував страх, тривога через обстріли та вимушене переміщення. Багато запитів було стосовно хвилювань за рідних, чоловіків, які перебувають на фронті. Жінки боялися за їхнє життя.

Іноді телефонують навіть військові. Вони теж відчувають страх та переживання, що загинуть і не побачать своїх рідних, вони теж хвилюються за свої родини під час обстрілів та бомбардувань.

Людей, що покинули свої домівки та переїхали в безпечні місця, також турбували невизначеність, думки про покинуті або зруйновані ворогом оселі, про стан “життя на паузі”.

Зараз більшість людей вже адаптувалися до війни та постійних повітряних тривог, але відключення світла негативно впливають на психологічний стан українців. Через це немає можливості контролювати свою буденність, планувати звичні справи – приготувати їжу, прийняти душ, випити горнятко чаю.

Виходить, що у людей зовсім мало залишається сфер життя, де вони можуть щось планувати. А в ситуації глобальної невизначеності дуже важливо мати хоч якісь сфери контролю. Цим можна пояснити, чому людям так важко переживати відключення світла.

Українці зараз перебувають у стадії виснаження. Взимку завжди посилюються депресивні настрої від нестачі сонячного світла, вітаміну D та інших вітамінів – це все негативно впливає на психологічний стан людей та підвищує тривожність та хвилювання. А коли війна триває майже рік, дуже важливо звертати увагу на свої стани та здоров’я, дотримуватися режиму сну та відпочинку, переглядати своє харчування.

— Що б ви порадили українцям в такій ситуації?

— Завжди повинен бути план Б. Адже відключення світла вже не є новою ситуацією. Тому важливо визначити, що будете робити, коли вимушено доведеться сидіти в темряві. Купіть гірлянди, запаліть свічки, не сприймайте цю ситуацію як катастрофу.

Не забувайте про прогулянки. Адже фізична активність руйнує гормон стресу. Це не означає, що потрібно гуляти годинами. Але навіть невелика прогулянка значно покращить настрій. Подумайте про альтернативні джерела світла, темрява тоді не лякатиме. Можна почитати, пограти з дітьми в настільні ігри. Взагалі діти легше переносять відключення, тому що у них з’являється можливість поспілкуватися з батьками, провести свій час разом та якісно. Настільні ігри, театр тіней, спів, якісь руханки разом – спитайте дітей, що вони хочуть зробити. Придумуйте свої історії, фантазуйте – сприймайте це не як катастрофу, а як можливість.

— А з яких регіонів найбільше дзвінків надходить на Гарячу лінію?

— Спочатку це був Захід України, тому що велика кількість населення тимчасово туди пересилалася, особливо жінки та діти. Багато хто був у розпачі і від війни, і від переїзду. Потім додалися деокуповані території (Харківська та Херсонська області). Люди там пережили жахіття російської навали, не мали можливості зв’язатися з рідними, будь-якої інформації про реальний стан речей в Україні. Це пригнічувало і лякало.

На жаль, зараз побільшало дзвінків від людей, що мають психічні розлади. У них загострилися психіатричні проблеми, не у всіх регіонах України вони мають доступ до медичної допомоги, адже не всюди є потрібні медикаменти. Ми маємо психіатра, який допомагає в консультуванні.

Був навіть дзвінок з окупованого на той час Херсону. У чоловіка були суїцидальні думки, і він якимось дивом зміг зателефонувати на Гарячу лінію. Дуже сподіваємося, що у нього все добре.

— А чи часто вам телефонують, щоб розказати, як справи після консультацій, подякувати або ж поскаржитися?

— На жаль, люди дуже нечасто телефонують нам, коли у них все нормалізувалося, коли вони знайшли вихід із складної ситуації. Це іноді сумно, але з іншого боку, значить, що людина знайшла в собі сили рухатися далі та планувати своє життя. Психологи не чекають похвали, вони якісно та професійно виконують свою роботу.

— Чи телефонують українці з-за кордону? Які психологічні проблеми турбують їх?

— Так, є дзвінки з-за кордону. Українці мають складнощі з адаптацією в інших країнах. Невизначеність, незнання мови, часто й побутові та матеріальні проблеми вганяють декого в депресивні та тривожні стани.

Люди, які виїхали, не розраховували на довге перебування в інших країнах, планували повернутися через три, потім шість місяців. Та зараз ситуація ускладнилася енергетичними проблеми. Отже, повертатися взимку, а в основному виїжджали жінки з дітьми, вони не можуть. Ці українці поставили життя на паузу, а це дуже важко.

— Як їм перебути хоча б до весни і не втратити здоровий глузд?

— Потрібно намагатися планувати своє життя та рухатися вперед, навіть якщо це зовсім маленькі кроки. Вчіть або підтягуйте мову. Знайомтеся з історією та культурою народу, серед якого ви перебуваєте. Запишіть дитину в гуртки, проводьте час разом.

Життя — воно тут і зараз, і це не означає, що ми всі повинні зараз страждати. Наші воїни якраз і захищають країну для того, щоб ми всі могли жити та радіти життю. Звертайтеся на Гарячу лінію, якщо не можете впоратися самі. У нас є психологи, які працюють за кордоном. Вони самі пройшли той самий шлях адаптації, вони допоможуть.

— Хто найчастіше звертається по психологічну допомогу до вас: чоловіки чи жінки, молодь чи люди старшого віку?

— Співвідношення чоловіків і жінок 20 до 80. Чоловікам складніше звернутися до спеціаліста, і в нашій країні загалом культура піклування про своє психологічне здоров’я не настільки розвинена.

Крім того, спрацьовують і стереотипи – чоловіки повинні завжди бути сильними, вони не потребують допомоги. Але ми насамперед люди, і ситуація війни однаково важко переживається, незалежно від статі.

Найбільше запитів від людей 20-45 років. Старіші люди мають більше життєвого досвіду, тому іноді справляються з багатьма ситуаціями краще. Молодь не має такого життєвого багажу, тому їй складніше.

Найстарішій нашій клієнтці було 82 роки. Але її турбував більше фізіологічний стан: жінка втратила сон, була стривожена.

— А звертаються мами дітей?

— Так. Особливо з ВПО та тих, хто виїхав за кордон. Поведінка дітей змінилася з початком війни та з переїздом не в кращий бік. Найважче мамам підлітків. Вони не хочуть миритися з переїздом, відмовляються що-небудь робити, вчитися.

Так, війна пройшлася по всіх. Немає жодного українця, який би не постраждав фізично або психологічно. Навіть ті, хто зараз в безпеці. Зберегти психологічне і психічне здоров’я нації – надважливе завдання. Армія психологів, зокрема і з Гарячої лінії БФ Запорука теж роблять свій внесок у майбутню перемогу.

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