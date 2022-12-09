Во время военных действий крайне важно не только физическое, но и психологическое здоровье людей. И не только военных, но и тех, кто в тылу, кто, спасая детей, сорвался с места и находится сейчас в относительной безопасности, но не в покое.
Многие переживают истощение, опустошение, усталость, испытывают тревогу и панику от войны. Важно обращать внимание на эти состояния и обращаться за профессиональной помощью к соответствующим специалистам, например, к психологам или психотерапевтам.
С мая работает Горячая линия благотворительного фонда Запорука, специалисты которой всегда готовы выслушать и предоставить профессиональные рекомендации, как овладеть собой, как помочь близким и родным и поддерживать здоровое психическое состояние в критических условиях.
Об этом Фактам ICTV рассказала психолог, координатор Горячей линии психологической поддержки Благотворительного фонда Запорука Лилия Сироха.
— Горячая линия БФ Запорука работает с мая. Отличаются ли запросы людей, которые обращались к вам в начале вашей работы и сейчас?
— В начале войны люди обращались в основном с паническими атаками, чувством отчаяния, страха и беспомощности. Их сопровождал страх, тревога из-за обстрелов и вынужденного перемещения. Много запросов было по поводу волнений за родных, мужчин, которые находятся на фронте. Женщины боялись за их жизнь.
Иногда звонят даже военные. Они тоже чувствуют страх и переживания, что погибнут и не увидят своих родных, они тоже переживают за свои семьи во время обстрелов и бомбардировок.
Людей, покинувших свои дома и переехавших в безопасные места, также беспокоили неопределенность, мысли о брошенном или разрушенном врагом доме, о состоянии “жизни на паузе”.
Сейчас большинство людей уже адаптировались к войне и постоянным воздушным тревогам, но отключение света негативно влияет на психологическое состояние украинцев. Поскольку отсутствует возможность контролировать свою обыденность, планировать привычные дела – приготовить еду, принять душ, выпить чашку чая. У людей совсем мало остается сфер жизни, где они могут что-то планировать.
А в ситуации глобальной неопределенности очень важно иметь хоть какие-то сферы контроля. Этим можно объяснить, почему людям так тяжело переживать отключение света.
Украинцы сейчас находятся в стадии истощения. Зимой всегда усиливаются депрессивные настроения от недостатка солнечного света, витамина D и других витаминов — это негативно влияет на психологическое состояние людей и повышает тревожность и волнение. А когда война длится почти год, очень важно обращать внимание на свои состояния и здоровье, соблюдать режим сна и отдыха, пересмотреть свое питание.
— Что бы вы посоветовали украинцам в такой ситуации?
— Всегда должен быть план Б. Ведь отключение света уже не новая ситуация. Поэтому важно определить, что будете делать, когда вынужденно придется сидеть в темноте. Купите гирлянды, зажгите свечи, не воспринимайте эту ситуацию как катастрофу.
- Не забывайте о прогулках. Ведь физическая активность разрушает гормон стресса. Это не значит, что нужно гулять часами. Но даже небольшая прогулка значительно улучшит настроение.
- Подумайте об альтернативных источниках света, темнота тогда не будет пугать.
- Можно почитать, поиграть с детками в настольные игры. Вообще дети легче переносят отключения, потому что у них появляется возможность пообщаться с родителями, провести свое время вместе и качественно. Настольные игры, театр теней, пение, какой-то движ вместе – спросите детей, что они хотят сделать. Придумывайте свои истории, фантазируйте – воспринимайте это не как катастрофу, а как возможность.
— А из каких регионов больше всего звонков поступает на Горячую линию?
— Сначала это был Запад Украины, потому что большое количество населения временно туда переместилось, особенно женщины и дети. Многие были в отчаянии и от войны, и от переезда.
Затем добавились деоккупированные территории (Харьковская и Херсонская области). Люди пережили ужас российского нашествия, не имели возможности связаться с родными, какой-либо информации о реальном положении вещей в Украине. Это подавляло и пугало.
К сожалению, сейчас стало больше звонков от людей, имеющих психические расстройства. У них обострились психиатрические проблемы, не во всех регионах Украины они имеют доступ к медицинской помощи, ведь не всюду есть медикаменты. У нас есть психиатр, который помогает в консультировании.
Был даже звонок из оккупированного в то время Херсона. У мужчины были суицидальные мысли, и он каким-то чудом смог позвонить на Горячую линию. Очень надеемся, что у него все хорошо.
— А часто ли вам звонят, чтобы рассказать, как дела после консультаций, поблагодарить или же пожаловаться?
— К сожалению, люди очень редко звонят нам, когда у них все нормализовалось, когда они нашли выход из сложной ситуации. Это иногда грустно, но, с другой стороны, это значит, что человек нашел в себе силы двигаться дальше и планировать свою жизнь. Психологи не ждут похвалы, они качественно и профессионально делают свою работу.
— Звонят ли украинцы из-за границы? Какие психологические проблемы беспокоят их?
— Да, есть звонки из-за границы. Украинцы испытывают сложности с адаптацией в других странах. Неопределенность, незнание языка, часто и бытовые, и материальные проблемы вгоняют некоторых в депрессивное и тревожное состояние.
Выехавшие люди не рассчитывали на долгое пребывание в других странах, планировали вернуться через три, затем шесть месяцев. Но сейчас ситуация осложнилась энергетическими проблемами. Так что возвращаться зимой, а в основном уезжали женщины с детьми, они не могут. Эти украинцы поставили жизнь на паузу, а это очень тяжело.
— Как им дотянуть хотя бы до весны и не сойти с ума?
— Нужно пытаться планировать свою жизнь и двигаться вперед, даже если это совсем маленькие шаги. Учите или подтягивайте язык. Знакомьтесь с историей и культурой народа, среди которого вы находитесь. Запишите ребенка в кружки, проводите время вместе.
Жизнь — она здесь и сейчас, и это не значит, что мы все должны сейчас страдать. Наши воины как раз и защищают страну, чтобы мы все могли жить и радоваться жизни. Обращайтесь на горячую линию, если не можете справиться сами. У нас есть психологи, работающие за границей. Они прошли тот же путь адаптации, они помогут.
— Кто чаще всего обращается за психологической помощью к вам: мужчины или женщины, молодежь или люди постарше?
— Соотношение мужчин и женщин — 20 к 80. Мужчинам сложнее обратиться к специалисту, и в нашей стране в целом культура заботы о своем психологическом здоровье не столь развита.
Кроме того, срабатывают и стереотипы – мужчины должны всегда быть сильными, они не нуждаются в помощи. Но мы прежде всего люди, и ситуация войны все равно тяжело переживается, независимо от пола.
По возрасту статистика такова: больше всего запросов от людей 20-45 лет. Пожилые люди имеют больше жизненного опыта, поэтому иногда справляются со многими ситуациями лучше. У молодежи нет такого жизненного багажа, поэтому ей сложнее.
Самой старшей нашей клиентке было 82 года. Но ее беспокоило большее физиологическое состояние: женщина потеряла сон, была встревожена.
— А обращаются ли мамы детей?
— Да. Особенно из ВПЛ и тех, кто уехал за границу. Поведение детей изменилось с началом войны и с переездом не в лучшую сторону. Труднее всего мамам подростков. Они не хотят мириться с переездом, отказываются что-нибудь делать, учиться.
Да, война прошлась по всем. Нет ни одного украинца, который бы не пострадал физически или психологически. Даже те, кто сейчас в безопасности. Сохранить психологическое и психическое здоровье нации – важнейшая задача. Армия психологов, в том числе и с Горячей линии БФ Запорука, тоже вносят свой вклад в будущую победу.
Если вы оказались в ситуации, из которой не можете выйти самостоятельно, обращайтесь на Горячую линию БФ Запорука. Вас готовы выслушать по телефону 0 800 4000 23. Это бесплатно, по всей территории Украины и со всех мобильных операторов. Для звонков из-за границы +38 050 493 03 07.
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