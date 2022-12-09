Во время военных действий крайне важно не только физическое, но и психологическое здоровье людей. И не только военных, но и тех, кто в тылу, кто, спасая детей, сорвался с места и находится сейчас в относительной безопасности, но не в покое.

Многие переживают истощение, опустошение, усталость, испытывают тревогу и панику от войны. Важно обращать внимание на эти состояния и обращаться за профессиональной помощью к соответствующим специалистам, например, к психологам или психотерапевтам.

С мая работает Горячая линия благотворительного фонда Запорука, специалисты которой всегда готовы выслушать и предоставить профессиональные рекомендации, как овладеть собой, как помочь близким и родным и поддерживать здоровое психическое состояние в критических условиях.

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Об этом Фактам ICTV рассказала психолог, координатор Горячей линии психологической поддержки Благотворительного фонда Запорука Лилия Сироха.

— Горячая линия БФ Запорука работает с мая. Отличаются ли запросы людей, которые обращались к вам в начале вашей работы и сейчас?

— В начале войны люди обращались в основном с паническими атаками, чувством отчаяния, страха и беспомощности. Их сопровождал страх, тревога из-за обстрелов и вынужденного перемещения. Много запросов было по поводу волнений за родных, мужчин, которые находятся на фронте. Женщины боялись за их жизнь.

Иногда звонят даже военные. Они тоже чувствуют страх и переживания, что погибнут и не увидят своих родных, они тоже переживают за свои семьи во время обстрелов и бомбардировок.

Людей, покинувших свои дома и переехавших в безопасные места, также беспокоили неопределенность, мысли о брошенном или разрушенном врагом доме, о состоянии “жизни на паузе”.

Сейчас большинство людей уже адаптировались к войне и постоянным воздушным тревогам, но отключение света негативно влияет на психологическое состояние украинцев. Поскольку отсутствует возможность контролировать свою обыденность, планировать привычные дела – приготовить еду, принять душ, выпить чашку чая. У людей совсем мало остается сфер жизни, где они могут что-то планировать.

А в ситуации глобальной неопределенности очень важно иметь хоть какие-то сферы контроля. Этим можно объяснить, почему людям так тяжело переживать отключение света.

Украинцы сейчас находятся в стадии истощения. Зимой всегда усиливаются депрессивные настроения от недостатка солнечного света, витамина D и других витаминов — это негативно влияет на психологическое состояние людей и повышает тревожность и волнение. А когда война длится почти год, очень важно обращать внимание на свои состояния и здоровье, соблюдать режим сна и отдыха, пересмотреть свое питание.

— Что бы вы посоветовали украинцам в такой ситуации?

— Всегда должен быть план Б. Ведь отключение света уже не новая ситуация. Поэтому важно определить, что будете делать, когда вынужденно придется сидеть в темноте. Купите гирлянды, зажгите свечи, не воспринимайте эту ситуацию как катастрофу.

Не забывайте о прогулках. Ведь физическая активность разрушает гормон стресса. Это не значит, что нужно гулять часами. Но даже небольшая прогулка значительно улучшит настроение.

Подумайте об альтернативных источниках света, темнота тогда не будет пугать.

Можно почитать, поиграть с детками в настольные игры. Вообще дети легче переносят отключения, потому что у них появляется возможность пообщаться с родителями, провести свое время вместе и качественно. Настольные игры, театр теней, пение, какой-то движ вместе – спросите детей, что они хотят сделать. Придумывайте свои истории, фантазируйте – воспринимайте это не как катастрофу, а как возможность.

— А из каких регионов больше всего звонков поступает на Горячую линию?

— Сначала это был Запад Украины, потому что большое количество населения временно туда переместилось, особенно женщины и дети. Многие были в отчаянии и от войны, и от переезда.

Затем добавились деоккупированные территории (Харьковская и Херсонская области). Люди пережили ужас российского нашествия, не имели возможности связаться с родными, какой-либо информации о реальном положении вещей в Украине. Это подавляло и пугало.

К сожалению, сейчас стало больше звонков от людей, имеющих психические расстройства. У них обострились психиатрические проблемы, не во всех регионах Украины они имеют доступ к медицинской помощи, ведь не всюду есть медикаменты. У нас есть психиатр, который помогает в консультировании.

Был даже звонок из оккупированного в то время Херсона. У мужчины были суицидальные мысли, и он каким-то чудом смог позвонить на Горячую линию. Очень надеемся, что у него все хорошо.

— А часто ли вам звонят, чтобы рассказать, как дела после консультаций, поблагодарить или же пожаловаться?

— К сожалению, люди очень редко звонят нам, когда у них все нормализовалось, когда они нашли выход из сложной ситуации. Это иногда грустно, но, с другой стороны, это значит, что человек нашел в себе силы двигаться дальше и планировать свою жизнь. Психологи не ждут похвалы, они качественно и профессионально делают свою работу.

— Звонят ли украинцы из-за границы? Какие психологические проблемы беспокоят их?

— Да, есть звонки из-за границы. Украинцы испытывают сложности с адаптацией в других странах. Неопределенность, незнание языка, часто и бытовые, и материальные проблемы вгоняют некоторых в депрессивное и тревожное состояние.

Выехавшие люди не рассчитывали на долгое пребывание в других странах, планировали вернуться через три, затем шесть месяцев. Но сейчас ситуация осложнилась энергетическими проблемами. Так что возвращаться зимой, а в основном уезжали женщины с детьми, они не могут. Эти украинцы поставили жизнь на паузу, а это очень тяжело.

— Как им дотянуть хотя бы до весны и не сойти с ума?

— Нужно пытаться планировать свою жизнь и двигаться вперед, даже если это совсем маленькие шаги. Учите или подтягивайте язык. Знакомьтесь с историей и культурой народа, среди которого вы находитесь. Запишите ребенка в кружки, проводите время вместе.

Жизнь — она здесь и сейчас, и это не значит, что мы все должны сейчас страдать. Наши воины как раз и защищают страну, чтобы мы все могли жить и радоваться жизни. Обращайтесь на горячую линию, если не можете справиться сами. У нас есть психологи, работающие за границей. Они прошли тот же путь адаптации, они помогут.

— Кто чаще всего обращается за психологической помощью к вам: мужчины или женщины, молодежь или люди постарше?

— Соотношение мужчин и женщин — 20 к 80. Мужчинам сложнее обратиться к специалисту, и в нашей стране в целом культура заботы о своем психологическом здоровье не столь развита.

Кроме того, срабатывают и стереотипы – мужчины должны всегда быть сильными, они не нуждаются в помощи. Но мы прежде всего люди, и ситуация войны все равно тяжело переживается, независимо от пола.

По возрасту статистика такова: больше всего запросов от людей 20-45 лет. Пожилые люди имеют больше жизненного опыта, поэтому иногда справляются со многими ситуациями лучше. У молодежи нет такого жизненного багажа, поэтому ей сложнее.

Самой старшей нашей клиентке было 82 года. Но ее беспокоило большее физиологическое состояние: женщина потеряла сон, была встревожена.

— А обращаются ли мамы детей?

— Да. Особенно из ВПЛ и тех, кто уехал за границу. Поведение детей изменилось с началом войны и с переездом не в лучшую сторону. Труднее всего мамам подростков. Они не хотят мириться с переездом, отказываются что-нибудь делать, учиться.

Да, война прошлась по всем. Нет ни одного украинца, который бы не пострадал физически или психологически. Даже те, кто сейчас в безопасности. Сохранить психологическое и психическое здоровье нации – важнейшая задача. Армия психологов, в том числе и с Горячей линии БФ Запорука, тоже вносят свой вклад в будущую победу.

Если вы оказались в ситуации, из которой не можете выйти самостоятельно, обращайтесь на Горячую линию БФ Запорука. Вас готовы выслушать по телефону 0 800 4000 23. Это бесплатно, по всей территории Украины и со всех мобильных операторов. Для звонков из-за границы +38 050 493 03 07.

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