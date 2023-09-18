Педіатр Юлія Крушельницька наголошує, що важливо уважного спостерігати за ментальним здоров’ям дітей. Лікар каже, що не варто все списувати на кризу віку або недосип.

Тривожним сигналом є зміна поведінки у спілкуванні з однолітками. Дитина може раптово відмовитися від ігор на дворі або спілкування з іншими дітьми, а також виявляти бажання усамітнюватися.

Дитина може втратити інтерес до того, що раніше приносило їй радість і задоволення.

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Також ознаками проблем з ментальним здоров’ям можуть бути: поява дратівливості, тривожності, поганий сон та фізичний біль без медичного підґрунтя.

Педіатр наголошує, що важливо не зволікати, якщо ви бачите такі симптоми у своєї дитини.

Деякі ситуації можуть вирішити батьки самостійно, але іноді для відновлення ментального здоров’я дитини, необхідна спеціалізована допомога фахівців.

Такий підхід дає змогу вчасно реагувати на можливі проблеми з психічним здоров’ям дітей і забезпечити їм необхідну підтримку та лікування, якщо це потрібно.

Джерело: Національна служба здоров’я України