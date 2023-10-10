Дайте голос своим переживаниям: проект, предоставляющий психологическую поддержку мужчинам

Ко дню ментального здоровья вышло видео, которое рассказывает о Линии психологической поддержки для мужчин по номеру 2345. Это проект, который помогает мужчинам справляться с психологическими трудностями и переживаниями.

Проект реализуется UNFPA, Фондом ООН в области народонаселения в Украине, при поддержке правительства Великобритании в сотрудничестве с ОО Инновационные социальные решения.

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Линия поддержки по номеру 2345 призвана помочь мужчинам стабилизировать свое эмоциональное состояние, найти внутренние ресурсы для выхода из сложных ситуаций и осознать проблемные аспекты поведения.

На линию психологической поддержки мужчины могут звонить по любым вопросам, вызывающим стресс: проблемы на работе или отношениях, переживания из-за войны, сложности в регуляции гнева и тому подобное.

Линия уже получила более 7500 звонков от мужчин. Она анонимная, бесплатная и доступна круглосуточно по номеру 2345.

Оператор(к)ами линии являются квалифицированные психологи с многолетним опытом психологической практики.

Работа горячей линии обеспечивается UNFPA в сотрудничестве с ОО Инновационные социальные решения в рамках проекта EMBRACE: Усиление национальных и региональных механизмов построения адаптивной, подотчетной и экономически эффективной системы противодействия и предотвращения гендерно обусловленного насилия. Ее запуск стал возможен благодаря финансовой поддержке правительства Великобритании.

UNFPA, Фонд ООН в области народонаселения является ведущим агентством ООН, которое сосредотачивает свою работу в сфере гендерного равенства, репродуктивного здоровья и развития потенциала молодежи. Совместно с партнерами мы работаем в 150 странах и территориях мира, с 1997 года и в Украине. Больше информации о UNFPA и нашей работе в Украине: www.ukraine.unfpa.org.