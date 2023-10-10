Дайте голос своїм переживанням: проєкт, що надає психологічну підтримку чоловікам

До дня ментального здоров’я вийшло відео, яке розповідає про Лінію психологічної підтримки для чоловіків за номером 2345. Це проєкт, що допомагає чоловікам справлятися з психологічними труднощами та переживаннями.

Проєкт реалізуюється UNFPA, Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні, за підтримки уряду Великої Британії у співпраці з ГО Інноваційні соціальні рішення.

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Лінія підтримки за номером 2345 покликана допомогти чоловікам стабілізувати свій емоційний стан, знайти внутрішні ресурси для виходу зі складних ситуацій та усвідомити проблемні аспекти поведінки.

На лінію психологічної підтримки чоловіки можуть телефонувати з будь-яких питань, що викликають стрес: проблеми на роботі чи стосунках, переживання через війну, складнощі у регуляції гніву тощо.

Лінія уже отримала більш ніж 7500 дзвінків від чоловіків. Вона анонімна, безкоштовна та доступна цілодобово за номером 2345.

Оператор(к)ами лінії є кваліфіковані психологи/-ині з багаторічним досвідом психологічної практики.

Робота гарячої лінії забезпечується UNFPA у співпраці з ГО Інноваційні соціальні рішення у межах проєкту EMBRACE: Посилення національних і регіональних механізмів побудови адаптивної, підзвітної та економічно ефективної системи протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству. Її запуск став можливо завдяки фінансовій підтримці уряду Великої Британії.

UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення є провідною агенцією ООН, яка зосереджує свою роботу у сфері гендерної рівності, репродуктивного здоров’я та розбудови потенціалу молоді. Спільно з партнерами ми працюємо у 150 країнах та територіях світу, з 1997 року і в Україні. Більше інформації про UNFPA та нашу роботу в Україні: www.ukraine.unfpa.org.