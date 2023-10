Українці рідко звертаються до спеціалістів з проблемами психічного здоров’я через страх перед стигматизацією та недостатню обізнаність про серйозність цих питань. Лише кожен 50-й випадок психічних розладів є діагностовании в Україні.

Ці висновки були зроблені британською компанією Alligators Digital після проведення дослідження в Україні, замовленого на Третім самітом перших леді та джентльменів (Summit of First Ladies and Gentlemen) у серпні цього року.

На сьогоднішній день, в Україні функціонує близько 10 000 лікарів, які працюють у майже 1500 медичних закладах та надають психологічну та психіатричну допомогу.

Зараз дивляться

Більше ніж 670 медичних закладів первинної медичної допомоги пропонують базові психологічні послуги на основі контракту з Національним агентством забезпечення якості медичних послуг (НСЗУ) на пакет Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги, який був введений наприкінці минулого року.

Будь-який пацієнт – як дорослий, так і дитина, може отримати безоплатну ранню діагностику та базову психологічну допомогу.

Сімейний лікар, педіатр чи терапевт мають можливість провести оцінку психічного стану пацієнта, надавати медичну та психологічну допомогу, здійснювати фармакологічні й психосоціальні втручання, включаючи короткострокову психологічну допомогу.

Щоб знайти найближчий медичний заклад, який надає послуги з охорони психічного здоров’я, ви можете скористатися інтерактивною картою надавачів медичної допомоги за напрямом Психологічна і психіатрична допомога.

Якщо ви не маєте можливості використовувати інтерактивну карту, завжди можна звернутися до контакт-центру Національного агентства забезпечення якості медичних послуг за номером 16-77 або контакт-центру Міністерства охорони здоров’я за номером 0-800-60-20-19 для отримання додаткової інформації та консультації.