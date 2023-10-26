Мігрень – це неврологічний розлад, який зазвичай пов’язують з аномальною діяльністю мозку. Мігрень характеризується частими сильними і пульсуючими головними болями.

Точна причина мігрені до кінця не з’ясована, вважається, що вона пов’язана з генетичними факторами та факторами навколишнього середовища.

Директор і керівник неврології в Nanavati Max Super Specialty Hospital доктор Прадюмна Оук знає про мігрень майже все. Тому його спостереження і рекомендації засновані на власному досвіді.

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Доктор Оук уточнює, що зазвичай при мігрені біль охоплює лише одну сторону голови. Напад супроводжується низкою симптомів, таких як чутливість до світла та звуку, нудота та блювання.

– Напади мігрені дуже виснажливі, вони можуть тривати кілька годин, а іноді і кілька днів, – зазначає лікар.

Головний біль при мігрені ускладнює виконання навіть буденних справ. І не варто ставитися до мігрені як просто до модної недуги дам середнього віку, це реально болісний стан.

Чому виникає мігрень

– Дослідження показали, що спричиняють мігрень зміни в активності певних ділянок мозку, зокрема частини, яка бере участь у регуляції болю, – пояснює Оук.

А от сама активність мозку може раптово змінитися через низку причин. У кожної людини, що страждає на мігрень, ці причини різні.

У когось – стрес, гормональні зміни, порушення сну, в інших – фактори навколишнього середовища, зміна погоди та навіть певні продукти, що мають сильні запахи, приміром, шоколад чи сире м’ясо.

Невролог зазначає, що часто мігрень є спадковою хворобою. І якщо у когось з близьких родичів фіксувався цей розлад, він може повторитися у нащадків.

Будь-які гормональні коливання теж можуть спровокувати мігрень, особливо у жінок. Іноді на неї страждають вагітні чи ті, хто переживає пременопаузу через зміни рівня естрогену.

Основні симптоми:

сильний пульсуючий біль в голові;

нудота;

розмитий зір;

чутливість до світла, шуму або запахів;

млявість;

запаморочення;

поколювання або оніміння обличчя;

труднощі мовлення;

відчуття холоду або пітливість.

Доктор Оук зазначає, що мігрень може початися в молодому віці й активізуватися в зрілому.

Найчастіше зазнають нападів мігрені люди віком від 20 до 40 років. Однак часто після 45 років симптоми зменшуються і навіть зникають.

Лікування

Невролог підкреслює, ліків від мігрені немає, проте для полегшення стану призначають безрецептурні знеболювальні і рецептурні препарати при гострих тяжких нападах болю.

– Дієвою є і профілактика – зміна способу життя, уникнення тригерів, – говорить лікар.

За словами невролога, можуть допомогти дотримання регулярного режиму сну, освоєння технік для боротьби зі стресом, вилучення з раціону певної їжі.

А взагалі доктор Оук вважає, що ведення щоденника головного болю допоможе відстежити всі тригери з тим, щоб у подальшому їх уникати.

Джерело: Health Shots