Нещодавнє дослідження науковців виявило, що найефективнішим класом препаратів проти мігрені є триптани.

Як оцінювали ефективність ліків

Дослідження, опубліковане в журналі Neurology, базувалося на даних, отриманих з понад 3 млн записів додатку My Migraine Buddy, який дозволяє користувачам відстежувати напади мігрені.

Протягом шести років 278 тис. хворих на мігрень оцінювали ефективність 25 ліків різних класів. З’ясувалося, що найефективнішими були триптани, препарати на основі дигідроерготаміну і протиблювотні, як-от прометазин, засіб, який допомагав полегшити нудоту, частий симптом мігрені.

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Коли дослідники порівнювали корисність інших препаратів з ібупрофеном, вони виявили, що триптани в п’ять-шість разів ефективніші, ніж ібупрофен.

Препарат з найвищим рейтингом, елетриптан, допомагав у 78% випадків. Інші триптани, зокрема золмітриптан (Zomig) і суматриптан (Imitrex), були корисними в 74% і 72% випадків відповідно. А протиблювотні засоби були в 2,5 рази ефективнішими, ніж ібупрофен.

Різні лікарські форми

Також було виявлено, що таблетки – не єдиний засіб для полегшення нападів мігрені. Учасники використовували різні лікарські форми, як-от назальний спрей, ін’єкції або ректальні супозиторії.

Тому при частих нападах мігрені медики рекомендують проконсультуватися з лікарем, який допоможе підібрати найбільш ефективну терапію.