Молочный коктейль прекрасно подойдет для жаркого лета. Основой этого напитка являются два ингредиента: молоко и фрукты.
Факты ICTV предлагают три рецепта молочных коктейлей из клубники.
Молочный коктейль из клубники и мороженого — рецепт
Ингредиенты
- клубника — 300 г;
- белое мороженое — 150 г;
- молоко — 250 мл;
- мята — несколько листьев.
Приготовление
- Клубнику нужно промыть и избавиться от плодоножек.
- Перебейте клубнику с мороженым и мятой блендером.
- Когда смесь станет однородной, добавьте молоко и снова перебейте все блендером.
Молочный коктейль из клубники и банана — рецепт
Ингредиенты
- клубника — 6 шт;
- банан — 1 шт;
- молоко — 2 стакана.
Приготовление
- Банан нужно почистить и нарезать.
- Перебейте банан с клубникой.
- Добавьте молоко и еще раз перебейте.
Молочный коктейль из клубники — рецепт
Ингредиенты
- клубника — 250 г;
- молоко — 300 мл.
Приготовление
- Клубнику нужно помыть и удалить плодоножки.
- Нарежьте клубнику и взбейте блендером.
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