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Еда

Молочный коктейль из клубники — пошаговый рецепт

19 мая 2023, 17:39
Асоян Карина редактор ленты
молочный коктейль рецепт
Источник: Unsplash

Молочный коктейль прекрасно подойдет для жаркого лета. Основой этого напитка являются два ингредиента: молоко и фрукты.

Факты ICTV предлагают три рецепта молочных коктейлей из клубники.

Молочный коктейль из клубники и мороженого — рецепт

Ингредиенты

  • клубника — 300 г;
  • белое мороженое — 150 г;
  • молоко — 250 мл;
  • мята — несколько листьев.

Приготовление

  1. Клубнику нужно промыть и избавиться от плодоножек.
  2. Перебейте клубнику с мороженым и мятой блендером.
  3. Когда смесь станет однородной, добавьте молоко и снова перебейте все блендером.

Молочный коктейль из клубники и банана — рецепт

Ингредиенты

  • клубника — 6 шт;
  • банан — 1 шт;
  • молоко — 2 стакана.

Приготовление

  1. Банан нужно почистить и нарезать.
  2. Перебейте банан с клубникой.
  3. Добавьте молоко и еще раз перебейте.

Молочный коктейль из клубники — рецепт

Ингредиенты

  • клубника — 250 г;
  • молоко — 300 мл.

Приготовление

  1. Клубнику нужно помыть и удалить плодоножки.
  2. Нарежьте клубнику и взбейте блендером.
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