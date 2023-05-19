19 мая 2023, 17:39 Асоян Карина редактор ленты

Молочный коктейль прекрасно подойдет для жаркого лета. Основой этого напитка являются два ингредиента: молоко и фрукты. Факты ICTV предлагают три рецепта молочных коктейлей из клубники. Молочный коктейль из клубники и мороженого — рецепт Ингредиенты клубника — 300 г;

белое мороженое — 150 г;

молоко — 250 мл;

мята — несколько листьев. Приготовление Клубнику нужно промыть и избавиться от плодоножек. Перебейте клубнику с мороженым и мятой блендером. Когда смесь станет однородной, добавьте молоко и снова перебейте все блендером. Молочный коктейль из клубники и банана — рецепт Ингредиенты клубника — 6 шт;

банан — 1 шт;

молоко — 2 стакана. Приготовление Банан нужно почистить и нарезать. Перебейте банан с клубникой. Добавьте молоко и еще раз перебейте. Молочный коктейль из клубники — рецепт Ингредиенты клубника — 250 г;

молоко — 300 мл. Приготовление Клубнику нужно помыть и удалить плодоножки. Нарежьте клубнику и взбейте блендером. Читайте также: Смузи из клубники: легкий рецепт полезного напитка

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