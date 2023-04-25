Фруктовые смузи — полезный и вкусный напиток. Особенно он пользуется популярностью летом, ведь именно тогда начинается сезон свежих ягод.
Смузи из клубники отлично подходит для тех, кто придерживается здорового питания. В нем содержатся витамины и клетчатка. А сама ягода полезна для человеческого иммунитета. Она снижает уровень холестерина и нормализует артериальное давление.
Как приготовить смузи из клубники, рассказывают Факты ICTV.
Смузи из клубники — рецепт
Как приготовить классный смузи из клубники
Ингредиенты
- клубника — 200 г;
- молоко 2-3% — 120 мл;
- сахар или мед — по желанию.
Способ приготовления
- Тщательно помойте клубнику и удалите плодоножки.
- Нарежьте ягоды ломтиками.
- Выложите в блендер.
- Добавьте мед или сахар и измельчите до однородной консистенции.
Как приготовить смузи из клубники и банана
Ингредиенты
- клубника — 400 г;
- банан — 2 шт;
- молоко — 450-500 мл;
- сахар или мед — по желанию.
Способ приготовления
- Помойте клубнику и очистите от плодоножек.
- Очистите бананы и нарежьте их небольшими кусками.
- Переместите фрукты в блендер.
- По желанию можете добавить сахар или мед.
- Взбивайте до получения однородного пюре.
- Добавьте молоко.
- Взбивайте 1-2 минуты.
Как приготовить смузи из клубники и творога
Ингредиенты
- клубника — 200 г;
- творог — 30 г;
- молоко — 100-150 мл;
- мед или сахар — по желанию.
Способ приготовления
- Помойте клубнику и удалите плодоножки.
- Выложите ягоды в блендер.
- Добавьте сливочный сыр и молоко.
- Взбивайте до однородной массы.
Как приготовить смузи из клубники и овсянки
Ингредиенты
- клубника — 300 г;
- молоко — 200-250 мл;
- овсяные хлопья — 3 ст. л;
- сахар или мед — по желанию.
Способ приготовления
- Помойте клубнику и очистите от плодоножек.
- Выложите в блендер.
- По желанию добавьте сахар или мед.
- Измельчите ягоды.
- Добавьте молоко и овсяные хлопья.
- Взбивайте до однородной консистенции.