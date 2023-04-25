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Еда

Смузи из клубники: легкий рецепт полезного напитка

25 апреля 2023, 14:00
Асоян Карина редактор ленты
смузі з полуниці
Источник: Unsplash

Фруктовые смузи — полезный и вкусный напиток. Особенно он пользуется популярностью летом, ведь именно тогда начинается сезон свежих ягод.

Смузи из клубники отлично подходит для тех, кто придерживается здорового питания. В нем содержатся витамины и клетчатка. А сама ягода полезна для человеческого иммунитета. Она снижает уровень холестерина и нормализует артериальное давление.

Как приготовить смузи из клубники, рассказывают Факты ICTV.

Смузи из клубники — рецепт

Как приготовить классный смузи из клубники

полуничне смузі

Ингредиенты

  • клубника — 200 г;
  • молоко 2-3% — 120 мл;
  • сахар или мед — по желанию.

Способ приготовления

  1. Тщательно помойте клубнику и удалите плодоножки.
  2. Нарежьте ягоды ломтиками.
  3. Выложите в блендер.
  4. Добавьте мед или сахар и измельчите до однородной консистенции.

Как приготовить смузи из клубники и банана

полунично-бананове смузі

Ингредиенты

  • клубника — 400 г;
  • банан — 2 шт;
  • молоко — 450-500 мл;
  • сахар или мед — по желанию.

Способ приготовления

  1. Помойте клубнику и очистите от плодоножек.
  2. Очистите бананы и нарежьте их небольшими кусками.
  3. Переместите фрукты в блендер.
  4. По желанию можете добавить сахар или мед.
  5. Взбивайте до получения однородного пюре.
  6. Добавьте молоко.
  7. Взбивайте 1-2 минуты.

Как приготовить смузи из клубники и творога

смузі з полуниці і сиру

Ингредиенты

  • клубника — 200 г;
  • творог — 30 г;
  • молоко — 100-150 мл;
  • мед или сахар — по желанию.

Способ приготовления

  1. Помойте клубнику и удалите плодоножки.
  2. Выложите ягоды в блендер.
  3. Добавьте сливочный сыр и молоко.
  4. Взбивайте до однородной массы.

Как приготовить смузи из клубники и овсянки

смузі з полуниці і вівсянки

Ингредиенты

  • клубника — 300 г;
  • молоко — 200-250 мл;
  • овсяные хлопья — 3 ст. л;
  • сахар или мед — по желанию.

Способ приготовления

  1. Помойте клубнику и очистите от плодоножек.
  2. Выложите в блендер.
  3. По желанию добавьте сахар или мед.
  4. Измельчите ягоды.
  5. Добавьте молоко и овсяные хлопья.
  6. Взбивайте до однородной консистенции.
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