Фруктовые смузи — полезный и вкусный напиток. Особенно он пользуется популярностью летом, ведь именно тогда начинается сезон свежих ягод.

Смузи из клубники отлично подходит для тех, кто придерживается здорового питания. В нем содержатся витамины и клетчатка. А сама ягода полезна для человеческого иммунитета. Она снижает уровень холестерина и нормализует артериальное давление.

Как приготовить смузи из клубники, рассказывают Факты ICTV.

Смузи из клубники — рецепт

Как приготовить классный смузи из клубники

Ингредиенты

клубника — 200 г;

молоко 2-3% — 120 мл;

сахар или мед — по желанию.

Способ приготовления

Тщательно помойте клубнику и удалите плодоножки. Нарежьте ягоды ломтиками. Выложите в блендер. Добавьте мед или сахар и измельчите до однородной консистенции.

Как приготовить смузи из клубники и банана

Ингредиенты

клубника — 400 г;

банан — 2 шт;

молоко — 450-500 мл;

сахар или мед — по желанию.

Способ приготовления

Помойте клубнику и очистите от плодоножек. Очистите бананы и нарежьте их небольшими кусками. Переместите фрукты в блендер. По желанию можете добавить сахар или мед. Взбивайте до получения однородного пюре. Добавьте молоко. Взбивайте 1-2 минуты.

Как приготовить смузи из клубники и творога

Ингредиенты

клубника — 200 г;

творог — 30 г;

молоко — 100-150 мл;

мед или сахар — по желанию.

Способ приготовления

Помойте клубнику и удалите плодоножки. Выложите ягоды в блендер. Добавьте сливочный сыр и молоко. Взбивайте до однородной массы.

Как приготовить смузи из клубники и овсянки

Ингредиенты

клубника — 300 г;

молоко — 200-250 мл;

овсяные хлопья — 3 ст. л;

сахар или мед — по желанию.

Способ приготовления