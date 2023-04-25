Фруктовий смузі – корисний і смачний напій. Особливо він популярний влітку, адже саме тоді розпочинається сезон свіжих ягід.
Смузі з полуниці чудово підходить для тих, хто дотримується здорового харчування. У ньому містяться вітаміни і клітковина. А сама ягода корисна для імунітету. Вона знижує рівень холестерину і нормалізує артеріальний тиск.
Як приготувати смузі з полуниці, розповідають Факти ICTV.
Смузі з полуниці – рецепт
Як приготувати класний смузі з полуниці
Інгредієнти
- полуниця – 200 г;
- молоко 2-3% – 120 мл;
- цукор або мед – за бажанням.
Спосіб приготування
- Ретельно помийте полуницю і видаліть плодоніжки.
- Наріжте ягоди скибками.
- Викладіть у блендер.
- Додайте мед або цукор і подрібніть до однорідної консистенції.
Як приготувати смузі з полуниці і банану
Інгредієнти
- полуниця – 400 г;
- банан – 2 шт;
- молоко – 450-500 мл;
- цукор або мед – за бажанням.
Спосіб приготування
- Помийте полуницю і очистьте від плодоніжок.
- Очистьте банани і наріжте їх невеликими шматками.
- Перемістіть фрукти в блендер.
- За бажання можете додати цукор або мед.
- Збивайте до отримання однорідного пюре.
- Додайте молоко.
- Збивайте 1-2 хвилини.
Як приготувати смузі з полуниці і сиру
Інгредієнти
- полуниця – 200 г;
- вершковий сир – 30 г;
- молоко – 100-150 мл;
- мед або цукор – за бажанням.
Спосіб приготування
- Помийте полуницю і видаліть плодоніжки.
- Покладіть ягоди в блендер.
- Додайте вершковий сир і молоко.
- Збивайте до однорідної маси.
Як приготувати смузі з полуниці та вівсянки
Інгредієнти
- полуниця – 300 г;
- молоко – 200-250 мл;
- вівсяні пластівці – 3 ст. л.;
- цукор або мед – за бажанням.
Спосіб приготування
- Помийте полуниці і очистьте від плодоніжок.
- Покладіть в блендер.
- За бажанням додайте цукор або мед.
- Подрібніть ягоди.
- Додайте молоко і вівсяні пластівці.
- Збивайте до однорідної консистенції.