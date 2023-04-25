Фруктовий смузі – корисний і смачний напій. Особливо він популярний влітку, адже саме тоді розпочинається сезон свіжих ягід.

Смузі з полуниці чудово підходить для тих, хто дотримується здорового харчування. У ньому містяться вітаміни і клітковина. А сама ягода корисна для імунітету. Вона знижує рівень холестерину і нормалізує артеріальний тиск.

Як приготувати смузі з полуниці, розповідають Факти ICTV.

Смузі з полуниці – рецепт

Як приготувати класний смузі з полуниці

Інгредієнти

полуниця – 200 г;

молоко 2-3% – 120 мл;

цукор або мед – за бажанням.

Спосіб приготування

Ретельно помийте полуницю і видаліть плодоніжки. Наріжте ягоди скибками. Викладіть у блендер. Додайте мед або цукор і подрібніть до однорідної консистенції.

Як приготувати смузі з полуниці і банану

Інгредієнти

полуниця – 400 г;

банан – 2 шт;

молоко – 450-500 мл;

цукор або мед – за бажанням.

Спосіб приготування

Помийте полуницю і очистьте від плодоніжок. Очистьте банани і наріжте їх невеликими шматками. Перемістіть фрукти в блендер. За бажання можете додати цукор або мед. Збивайте до отримання однорідного пюре. Додайте молоко. Збивайте 1-2 хвилини.

Як приготувати смузі з полуниці і сиру

Інгредієнти

полуниця – 200 г;

вершковий сир – 30 г;

молоко – 100-150 мл;

мед або цукор – за бажанням.

Спосіб приготування

Помийте полуницю і видаліть плодоніжки. Покладіть ягоди в блендер. Додайте вершковий сир і молоко. Збивайте до однорідної маси.

Як приготувати смузі з полуниці та вівсянки

Інгредієнти

полуниця – 300 г;

молоко – 200-250 мл;

вівсяні пластівці – 3 ст. л.;

цукор або мед – за бажанням.

Спосіб приготування