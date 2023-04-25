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Їжа

Смузі з полуниці: легкий рецепт корисного напою

25 Квітня 2023, 14:00
Асоян Каріна редакторка стрічки
смузі з полуниці
Джерело: Unsplash

Фруктовий смузі – корисний і смачний напій. Особливо він популярний влітку, адже саме тоді розпочинається сезон свіжих ягід.

Смузі з полуниці чудово підходить для тих, хто дотримується здорового харчування. У ньому містяться вітаміни і клітковина. А сама ягода корисна для імунітету. Вона знижує рівень холестерину і нормалізує артеріальний тиск.

Як приготувати смузі з полуниці, розповідають Факти ICTV.

Смузі з полуниці – рецепт

Як приготувати класний смузі з полуниці

полуничне смузі

Інгредієнти

  • полуниця – 200 г;
  • молоко 2-3% – 120 мл;
  • цукор або мед – за бажанням.

Спосіб приготування

  1. Ретельно помийте полуницю і видаліть плодоніжки.
  2. Наріжте ягоди скибками.
  3. Викладіть у блендер.
  4. Додайте мед або цукор і подрібніть до однорідної консистенції.

Як приготувати смузі з полуниці і банану

полунично-бананове смузі

Інгредієнти

  • полуниця – 400 г;
  • банан – 2 шт;
  • молоко – 450-500 мл;
  • цукор або мед – за бажанням.

Спосіб приготування

  1. Помийте полуницю і очистьте від плодоніжок.
  2. Очистьте банани і наріжте їх невеликими шматками.
  3. Перемістіть фрукти в блендер.
  4. За бажання можете додати цукор або мед.
  5. Збивайте до отримання однорідного пюре.
  6. Додайте молоко.
  7. Збивайте 1-2 хвилини.

Як приготувати смузі з полуниці і сиру

смузі з полуниці і сиру

Інгредієнти

  • полуниця – 200 г;
  • вершковий сир – 30 г;
  • молоко – 100-150 мл;
  • мед або цукор – за бажанням.

Спосіб приготування

  1. Помийте полуницю і видаліть плодоніжки.
  2. Покладіть ягоди в блендер.
  3. Додайте вершковий сир і молоко.
  4. Збивайте до однорідної маси.

Як приготувати смузі з полуниці та вівсянки

смузі з полуниці і вівсянки

Інгредієнти

  • полуниця – 300 г;
  • молоко – 200-250 мл;
  • вівсяні пластівці – 3 ст. л.;
  • цукор або мед – за бажанням.

Спосіб приготування

  1. Помийте полуниці і очистьте від плодоніжок.
  2. Покладіть в блендер.
  3. За бажанням додайте цукор або мед.
  4. Подрібніть ягоди.
  5. Додайте молоко і вівсяні пластівці.
  6. Збивайте до однорідної консистенції.
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Здорове харчування Кулінарні рецепти Поради
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