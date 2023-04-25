Полуничне варення – популярна солодка консервація.
Щоліта господарі заготовляють ягоди полуниці на зиму в вигляді джему. Кількість рецептів такої страви не має меж. Особливу перевагу надають полуничному варенню-п’ятихвилинці. Його приготування відрізняється від класичного своєю простотою і терміном настоювання.
Як приготувати варення з полуниці п’ятихвилинка – розповідають Факти ICTV.
Як приготувати з полуниці варення-п’ятихвилинку
Інгредієнти
- полуниця – 1 кг;
- цукор – 400 г.
Спосіб приготування
- Помийте полуницю і видаліть плодоніжки.
- Викладіть ягоди в глибокий посуд і засипте цукром.
- Залиште в холодильнику на 5-6 годин.
- Зацукровану полуницю покладіть у каструлю.
- Перемістіть на невеликий вогонь і доведіть до кипіння.
- Зніміть піну і продовжуйте кип’ятити вже на сильному вогні протягом 5 хвилин.
- Розлийте варення в стерилізовані банки і щільно закрийте кришками.
- Переверніть банки кришками донизу й остудіть.
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