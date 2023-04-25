Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Їжа

Як швидко зробити варення з полуниці – рецепт-п’ятихвилинка

25 Квітня 2023, 12:45
Асоян Каріна редакторка стрічки
варення з полуниці п'ятихвилинка

Полуничне варення – популярна солодка консервація.

Щоліта господарі заготовляють ягоди полуниці на зиму в вигляді джему. Кількість рецептів такої страви не має меж. Особливу перевагу надають полуничному варенню-п’ятихвилинці. Його приготування відрізняється від класичного своєю простотою і терміном настоювання.

Як приготувати варення з полуниці п’ятихвилинка – розповідають Факти ICTV.

Як приготувати з полуниці варення-п’ятихвилинку

варення з полуниці п'ятихвилинка

фото: Unsplash

Інгредієнти

  • полуниця – 1 кг;
  • цукор – 400 г.

Спосіб приготування

  1. Помийте полуницю і видаліть плодоніжки.
  2. Викладіть ягоди в глибокий посуд і засипте цукром.
  3. Залиште в холодильнику на 5-6 годин.
  4. Зацукровану полуницю покладіть у каструлю.
  5. Перемістіть на невеликий вогонь і доведіть до кипіння.
  6. Зніміть піну і продовжуйте кип’ятити вже на сильному вогні протягом 5 хвилин.
  7. Розлийте варення в стерилізовані банки і щільно закрийте кришками.
  8. Переверніть банки кришками донизу й остудіть.
Читайте також:
яблокиЗабутий рецепт: київське сухе варення

Теги
Кулінарні рецепти Поради Рецепт
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь