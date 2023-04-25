25 Квітня 2023, 12:45 Асоян Каріна редакторка стрічки

Полуничне варення – популярна солодка консервація. Щоліта господарі заготовляють ягоди полуниці на зиму в вигляді джему. Кількість рецептів такої страви не має меж. Особливу перевагу надають полуничному варенню-п’ятихвилинці. Його приготування відрізняється від класичного своєю простотою і терміном настоювання. Як приготувати варення з полуниці п’ятихвилинка – розповідають Факти ICTV. Як приготувати з полуниці варення-п’ятихвилинку Інгредієнти полуниця – 1 кг;

цукор – 400 г. Спосіб приготування Помийте полуницю і видаліть плодоніжки. Викладіть ягоди в глибокий посуд і засипте цукром. Залиште в холодильнику на 5-6 годин. Зацукровану полуницю покладіть у каструлю. Перемістіть на невеликий вогонь і доведіть до кипіння. Зніміть піну і продовжуйте кип’ятити вже на сильному вогні протягом 5 хвилин. Розлийте варення в стерилізовані банки і щільно закрийте кришками. Переверніть банки кришками донизу й остудіть. Читайте також: Забутий рецепт: київське сухе варення

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