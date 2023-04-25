Клубничное варенье – популярная сладкая консервация.
Каждое лето хозяева заготавливают ягоды клубники на зиму в виде джема. Количество рецептов такого блюда не имеет границ. Особое предпочтение отдают клубничному варенью-пятиминутке. Его приготовление отличается от классического своей простотой и сроком настаивания.
Как приготовить варенье из клубники пятиминутка – рассказывают Факты ICTV.
Как приготовить из клубники варенье-пятиминутку
Ингредиенты
- клубника — 1 кг;
- сахар — 400 г.
Способ приготовления
- Помойте клубнику и удалите плодоножки.
- Выложите ягоды в глубокую посуду и засыпьте сахаром.
- Оставьте в холодильнике на 5-6 часов.
- Засахаренную клубнику положите в кастрюлю.
- Переместите на небольшой огонь и доведите до кипения.
- Снимите пену и продолжайте кипятить уже на сильном огне в течение 5 минут.
- Разлейте варенье в стерилизованные банки и закатайте крышками.
- Переверните банки крышкой вниз и остудите.
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