25 апреля 2023, 12:45 Асоян Карина редактор ленты

Клубничное варенье – популярная сладкая консервация. Каждое лето хозяева заготавливают ягоды клубники на зиму в виде джема. Количество рецептов такого блюда не имеет границ. Особое предпочтение отдают клубничному варенью-пятиминутке. Его приготовление отличается от классического своей простотой и сроком настаивания. Как приготовить варенье из клубники пятиминутка – рассказывают Факты ICTV. Как приготовить из клубники варенье-пятиминутку Ингредиенты клубника — 1 кг;

сахар — 400 г. Способ приготовления Помойте клубнику и удалите плодоножки. Выложите ягоды в глубокую посуду и засыпьте сахаром. Оставьте в холодильнике на 5-6 часов. Засахаренную клубнику положите в кастрюлю. Переместите на небольшой огонь и доведите до кипения. Снимите пену и продолжайте кипятить уже на сильном огне в течение 5 минут. Разлейте варенье в стерилизованные банки и закатайте крышками. Переверните банки крышкой вниз и остудите. Читайте также: Забытый рецепт: киевское сухое варенье

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