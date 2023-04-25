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Еда

Как быстро сделать варенье из клубники – рецепт-пятиминутка

25 апреля 2023, 12:45
Асоян Карина редактор ленты
варення з полуниці п'ятихвилинка

Клубничное варенье – популярная сладкая консервация.

Каждое лето хозяева заготавливают ягоды клубники на зиму в виде джема. Количество рецептов такого блюда не имеет границ. Особое предпочтение отдают клубничному варенью-пятиминутке. Его приготовление отличается от классического своей простотой и сроком настаивания.

Как приготовить варенье из клубники пятиминутка – рассказывают Факты ICTV.

Как приготовить из клубники варенье-пятиминутку

варення з полуниці п'ятихвилинка

фото: Unsplash

Ингредиенты

  • клубника — 1 кг;
  • сахар — 400 г.

Способ приготовления

  1. Помойте клубнику и удалите плодоножки.
  2. Выложите ягоды в глубокую посуду и засыпьте сахаром.
  3. Оставьте в холодильнике на 5-6 часов.
  4. Засахаренную клубнику положите в кастрюлю.
  5. Переместите на небольшой огонь и доведите до кипения.
  6. Снимите пену и продолжайте кипятить уже на сильном огне в течение 5 минут.
  7. Разлейте варенье в стерилизованные банки и закатайте крышками.
  8. Переверните банки крышкой вниз и остудите.
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