По одной из версий, готовить сухое варенье киевлян научил швейцарский кондитер, который в 1797 году задержался в Киеве. По другой версии упоминания о киевском сухом варенье датированы еще XIV веком, когда из столицы их доставили на свадьбу литовского князя Ягайло.

Позже известными производителями сухого варенья была семья Балабухов. Именно их продукт получил Европу и был удостоен ряда наград.

Готовили киевское сухое варенье из слив, абрикосов, яблок, груш, кизила и шиповника. Позже добавились и персики и нектарины, цедра цитрусовых.

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Сейчас как раз время вспомнить и восстановить традицию приготовления киевского сухого варенья, считает шеф Евгений Клопотенко.

Киевское сухое варенье

Ингредиенты:

1 кг яблок

300 г сахара (+300 г для обрушения яблок)

1 ч. л. корицы

½ ч. л. лимонной кислоты

Приготовление:

Помойте яблоки и разрежьте пополам. Удалите сердцевину и нарежьте дольки одинаковой толщины. Разогрейте духовку до 180 градусов. В миске смешайте 300 г сахара, корицу, лимонную кислоту. Застелите противень пергаментом и выложите яблоки. Сверху посыпьте сахарной смесью. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. После этого извлеките противень из духовки и оставьте яблоки остыть. Высыпьте в миску 300 г сахара и еще раз обваляйте в нем яблоки. После этого снова выложите их на противень, застеленный пергаментом, и запекайте при температуре 60 градусов еще 12 часов. Делайте это с некоторыми перерывами, как вам удобнее. Если у вас есть дегидратор, тогда выложите обваленные в сахаре яблоки туда в один слой на 12 часов.

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Источник: Евгений Клопотенко