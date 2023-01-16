По одной из версий, готовить сухое варенье киевлян научил швейцарский кондитер, который в 1797 году задержался в Киеве. По другой версии упоминания о киевском сухом варенье датированы еще XIV веком, когда из столицы их доставили на свадьбу литовского князя Ягайло.
Позже известными производителями сухого варенья была семья Балабухов. Именно их продукт получил Европу и был удостоен ряда наград.
Готовили киевское сухое варенье из слив, абрикосов, яблок, груш, кизила и шиповника. Позже добавились и персики и нектарины, цедра цитрусовых.
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Сейчас как раз время вспомнить и восстановить традицию приготовления киевского сухого варенья, считает шеф Евгений Клопотенко.
Киевское сухое варенье
Ингредиенты:
- 1 кг яблок
- 300 г сахара (+300 г для обрушения яблок)
- 1 ч. л. корицы
- ½ ч. л. лимонной кислоты
Приготовление:
- Помойте яблоки и разрежьте пополам. Удалите сердцевину и нарежьте дольки одинаковой толщины.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- В миске смешайте 300 г сахара, корицу, лимонную кислоту.
- Застелите противень пергаментом и выложите яблоки. Сверху посыпьте сахарной смесью.
- Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. После этого извлеките противень из духовки и оставьте яблоки остыть.
- Высыпьте в миску 300 г сахара и еще раз обваляйте в нем яблоки. После этого снова выложите их на противень, застеленный пергаментом, и запекайте при температуре 60 градусов еще 12 часов. Делайте это с некоторыми перерывами, как вам удобнее. Если у вас есть дегидратор, тогда выложите обваленные в сахаре яблоки туда в один слой на 12 часов.
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Источник: Евгений Клопотенко