За однією з версій готувати сухе варення киян навчив швейцарський кондитер, який у 1797 році затримався у Києві. За іншою версією згадки про київське сухе варення датовані ще XIV століттям, коли зі столиці їх доставили на весілля литовського князя Ягайла.

Пізніше найвідомішими виробниками сухого варення була родина Балабухів. Саме їхній продукт дістався Європи та був ушанований низкою нагород.

Готували київське сухе варення зі слив, абрикосів, яблук, груш, кизилу та шипшини. Пізніше додалися і персики та нектарини, цедра цитрусових.

Зараз дивляться

Зараз якраз на часі згадати та відновити традицію приготування київського сухого варення, вважає шеф Євген Клопотенко.

Київське сухе варення

Інгредієнти:

1 кг яблук

300 г цукру (+300 г для обвалювання яблук)

1 ч. л. кориці

½ ч. л. лимонної кислоти

Приготування:

Помийте яблука та розріжте навпіл. Видаліть серцевину та наріжте на часточки однакової товщини. Розігрійте духовку до 180 градусів. У мисці змішайте 300 г цукру, корицю, лимонну кислоту. Застеліть деко пергаментом та викладіть яблука. Зверху посипте цукровою сумішшю. Поставте у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Після цього дістаньте деко з духовки та залиште яблука охолонути. Висипте у миску 300 г цукру та ще раз обваляйте у ньому яблука. Після цього знову викладіть їх на деко, застелене пергаментом, та запікайте за температури 60 градусів ще 12 годин. Робіть це з деякими перервами, як вам буде зручніше. Якщо ви маєте дегідратор, тоді викладіть обвалені у цукрі яблука туди в один шар на 12 годин.

Читайте також: Печені яблука з твердим сиром та горіхами

Джерело: Євген Клопотенко