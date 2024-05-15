Полуниця в шоколаді – це неймовірно апетитний десерт, який захоплює своєю красою та бездоганним смаком. А готується – лічені хвилини!

Ця комбінація солодкого, свіжого смаку полуниці з багатим, ароматним шоколадним покриттям просто неперевершена.

Зберіть або придбайте невеликий кошик свіжих полуниць, які зберігають у собі літню свіжість, додайте до них шматочки шоколаду, і ви отримаєте витвір кулінарного мистецтва, який прикрасить будь-який стіл та додасть чарівного шарму будь-якому заходу, а особливо – романтичній вечері при свічках.

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Для приготування цього десерту нам знадобляться лише два інгредієнти: свіжі полуниці та якісний шоколад.

Усе про користь полуниці можна почитати тут.

Полуниця в шоколаді: рецепт

Залежно від сезону спробуйте варіювати інгредієнти – замість полуниць використовуйте інші фрукти, такі як яблука, груші, цитрусові, виноград чи ківі, або експериментуйте з різними сортами шоколаду, щоб додати нові нотки смаку.

Інгредієнти:

полуниця свіжа – 600 г

шоколад – 160 г

дерев’яні шпажки

Як зробити полуницю в шоколаді покроково:

Спочатку підготуймо полуницю. Ягоди промиваємо холодною водою і повністю обсушуємо. Хвостики не видаляємо. Це зручно робити за допомогою паперового рушника. Важливо, щоб полуниці були сухими, оскільки волога може завадити прилипанню шоколаду до них. Шоколад нарізаємо на шматочки, викладаємо в невеликий глибокий посуд і розтоплюємо на водяній бані або в мікрохвильовці. Щоб шоколад рівномірно розтопився, його необхідно періодично перемішувати. Кожну полуничку нанизуємо на шпажку й, обережно обертаючи, занурюємо в розтоплений шоколад. Потім викладаємо ласий десерт на деко з пергаментним папером. Якщо в приміщенні прохолодно, залишаємо полуницю в шоколаді на 20 хвилин. Якщо тепло – поміщаємо в холодильник до повного застигання. Зазвичай це близько 15 хвилин.

Полуниця в шоколаді – це дуже красиво та апетитно. Але й подача не менш важлива. Подаємо десерт на світлій красивій тарілці або дерев’яній дощечці. Прикрасити можна горіхами, сухофруктами та крапельками меду або кленового сиропу.

Отже, як бачимо, рецепт полуниці в шоколаді нескладний і навіть цікавий. Готуймо, щоб потішити коханих, близьких і, звісно себе. Смачного!