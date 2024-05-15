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Як зробити полуницю в шоколаді: рецепт за лічені хвилини

15 Травня 2024, 16:20
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Полуниця в шоколаді

Полуниця в шоколаді – це неймовірно апетитний десерт, який захоплює своєю красою та бездоганним смаком. А готується – лічені хвилини!

Ця комбінація солодкого, свіжого смаку полуниці з багатим, ароматним шоколадним покриттям просто неперевершена.

Зберіть або придбайте невеликий кошик свіжих полуниць, які зберігають у собі літню свіжість, додайте до них шматочки шоколаду, і ви отримаєте витвір кулінарного мистецтва, який прикрасить будь-який стіл та додасть чарівного шарму будь-якому заходу, а особливо – романтичній вечері при свічках.

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Для приготування цього десерту нам знадобляться лише два інгредієнти: свіжі полуниці та якісний шоколад.

Усе про користь полуниці можна почитати тут.

Полуниця в шоколаді: рецепт

Залежно від сезону спробуйте варіювати інгредієнти – замість полуниць використовуйте інші фрукти, такі як яблука, груші, цитрусові, виноград чи ківі, або експериментуйте з різними сортами шоколаду, щоб додати нові нотки смаку.

Інгредієнти:

  • полуниця свіжа – 600 г
  • шоколад – 160 г
  • дерев’яні шпажки

Як зробити полуницю в шоколаді покроково:

  1. Спочатку підготуймо полуницю. Ягоди промиваємо холодною водою і повністю обсушуємо. Хвостики не видаляємо. Це зручно робити за допомогою паперового рушника. Важливо, щоб полуниці були сухими, оскільки волога може завадити прилипанню шоколаду до них.
  2. Шоколад нарізаємо на шматочки, викладаємо в невеликий глибокий посуд і розтоплюємо на водяній бані або в мікрохвильовці. Щоб шоколад рівномірно розтопився, його необхідно періодично перемішувати.
  3. Кожну полуничку нанизуємо на шпажку й, обережно обертаючи, занурюємо в розтоплений шоколад.
  4. Потім викладаємо ласий десерт на деко з пергаментним папером.
  5. Якщо в приміщенні прохолодно, залишаємо полуницю в шоколаді на 20 хвилин. Якщо тепло – поміщаємо в холодильник до повного застигання. Зазвичай це близько 15 хвилин.

Полуниця в шоколаді – це дуже красиво та апетитно. Але й подача не менш важлива. Подаємо десерт на світлій красивій тарілці або дерев’яній дощечці. Прикрасити можна горіхами, сухофруктами та крапельками меду або кленового сиропу.

Отже, як бачимо, рецепт полуниці в шоколаді нескладний і навіть цікавий. Готуймо, щоб потішити коханих, близьких і, звісно себе. Смачного!

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Фото: Depositphotos

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