Науковці виявили, що споживання полуниці протягом трьох місяців покращує пам’ять та настрій у людей середнього віку з легкими когнітивними порушеннями.
Вчені припускали, що на розумові можливості впливають антоціани, які містяться в полуниці.
Вони мають протизапальну дію, та проникають до мозку через гематоенцефалічний бар’єр.
Запальні процеси в мозку є одним із чинників розвитку когнітивних порушень.
Вплив полуниці на роботу мозку
Дослідники з Університету Цинциннаті слідкували за 30 учасниками віком 50-65 років. Всі вони мали легке когнітивне порушення – розлади пам’яті.
Всіх учасників поділили навпіл. Одній половині давали капсули з розтертими у порошок полуницями, вони містили 130 г свіжих фруктів.
Інші 15 учасників отримували плацебо.
Через 12 тижнів експерименту в учасників, які споживали полуницю, помітили зменшення інтерференції пам’яті та покращення пам’яті.
Науковці припускають, що додавання полуниці до раціону допомагає знизити ризик деменції у людей середнього віку.
Джерело: Nutrients