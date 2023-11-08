Науковці виявили, що споживання полуниці протягом трьох місяців покращує пам’ять та настрій у людей середнього віку з легкими когнітивними порушеннями.

Вчені припускали, що на розумові можливості впливають антоціани, які містяться в полуниці.

Вони мають протизапальну дію, та проникають до мозку через гематоенцефалічний бар’єр.

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Запальні процеси в мозку є одним із чинників розвитку когнітивних порушень.

Вплив полуниці на роботу мозку

Дослідники з Університету Цинциннаті слідкували за 30 учасниками віком 50-65 років. Всі вони мали легке когнітивне порушення – розлади пам’яті.

Всіх учасників поділили навпіл. Одній половині давали капсули з розтертими у порошок полуницями, вони містили 130 г свіжих фруктів.

Інші 15 учасників отримували плацебо.

Через 12 тижнів експерименту в учасників, які споживали полуницю, помітили зменшення інтерференції пам’яті та покращення пам’яті.

Науковці припускають, що додавання полуниці до раціону допомагає знизити ризик деменції у людей середнього віку.

Джерело: Nutrients