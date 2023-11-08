Ученые обнаружили, что потребление клубники в течение трех месяцев улучшает память и настроение у людей среднего возраста с легкими когнитивными нарушениями.
Ученые предполагали, что на умственные возможности влияют антоцианы, которые содержатся в клубнике.
Они обладают противовоспалительным действием, и проникают в мозг через гематоэнцефалический барьер.
Воспалительные процессы в мозге являются одним из факторов развития когнитивных нарушений.
Влияние клубники на работу мозга
Исследователи из Университета Цинциннати следили за 30 участниками в возрасте 50-65 лет. Все они имели легкое когнитивное нарушение — расстройства памяти.
Всех участников поделили пополам. Одной половине давали капсулы с растертой в порошок клубникой, они содержали 130 г свежих фруктов.
Остальные 15 участников получали плацебо.
Через 12 недель эксперимента у участников, которые потребляли клубнику, заметили уменьшение интерференции памяти и улучшение памяти.
Ученые предполагают, что добавление клубники в рацион помогает снизить риск деменции у людей среднего возраста.
Источник: Nutrients