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Улучшает память: ученые выяснили влияние клубники на мозг

8 ноября 2023, 12:07
Ольга Боднарчук редактор
Улучшает память: ученые выяснили влияние клубники на мозг
Источник: Pexels

Ученые обнаружили, что потребление клубники в течение трех месяцев улучшает память и настроение у людей среднего возраста с легкими когнитивными нарушениями.

Ученые предполагали, что на умственные возможности влияют антоцианы, которые содержатся в клубнике.

Они обладают противовоспалительным действием, и проникают в мозг через гематоэнцефалический барьер.

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Воспалительные процессы в мозге являются одним из факторов развития когнитивных нарушений.

Влияние клубники на работу мозга

Исследователи из Университета Цинциннати следили за 30 участниками в возрасте 50-65 лет. Все они имели легкое когнитивное нарушение — расстройства памяти.

Всех участников поделили пополам. Одной половине давали капсулы с растертой в порошок клубникой, они содержали 130 г свежих фруктов.

Остальные 15 участников получали плацебо.

Через 12 недель эксперимента у участников, которые потребляли клубнику, заметили уменьшение интерференции памяти и улучшение памяти.

Ученые предполагают, что добавление клубники в рацион помогает снизить риск деменции у людей среднего возраста.

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Источник: Nutrients

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Дослідження вчених Мозок Пам’ять полуниця
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