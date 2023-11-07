Группа японских исследователей когнитивного здоровья и проблем старения, с помощью научного эксперимента обнаружила, что употребление васаби может помочь не просто сохранить долгосрочную память у пожилых людей, но и улучшить кратковременную.

Результаты были опубликованы в авторитетном журнале Nutrients.

Острая приправа — острая память

Исследователи пригласили принять участие в эксперименте 72 добровольцев в возрасте от 60 до 80 лет, одной группе каждый вечер перед сном давали таблетку васаби (содержит 0,8 мг 6-MSITC), другой — таблетку плацебо.

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Исследователи отобрали людей с хроническими заболеваниями, психическими расстройствами, проблемами с памятью, Каждый перед испытанием прошел тест на когнитивные функции и память.

Эксперимент длился 12 недель. После этого повторили тестирование.

Результаты теста поразили: участники эксперимента, которые принимали таблетки васаби, улучшили как долгосрочную, так и кратковременную память.

Они быстрее и точнее связывали имена с лицами людей, без напряжения выполняли задания на ассоциативное мышление. Именно с этим обычно возникают трудности у людей почтенного возраста.

А контрольная группа, принимавшая плацебо, не демонстрировала никаких изменений.

Целебный аналог хрена

Васаби — острая приправа в японской кухне. Ее изготавливают из зеленого корня растения, произрастающего на японских островах.

Сейчас васаби — привычная специя и в Европе, ее сравнивают с хреном — и по вкусу, и по способу приготовления.

Васаби в Японии исторически считают полезной для здоровья специей, благодаря противовоспалительным свойствам, которым она обязана сложному веществу-антиоксиданту — 6-метилсульфинилгексилизотиоцианату (6-MSITC).

В новом исследовании теперь доказана еще и способность васаби улучшать память. Механизм этого действия продолжают изучать.

Источник: MedicalXpress