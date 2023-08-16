Тертый хрен — пикантная и полезная закуска, которая станет отличным дополнением к любому праздничному столу. Он идеально подходит к холодцу, мясу и даже вареникам с фаршем.
Как приготовить хрен на зиму в домашних условиях – читайте в нашем материале.
Хрен со свеклой: рецепт остренькой закуски
Что понадобится:
- корень хрена — 200-300 г;
- свекла — 2 шт;
- соль — 1,5 ч. ложки;
- сахар — 1,5 ч. ложки;
- уксус — 4 ч. ложки;
- вода — 300 мл.
Как готовить:
Тщательно вымойте и очистите от кожуры корень хрена и свеклу.
Очищенный хрен натрите на мелкой терке, а свеклу — на крупной. Переложите хрен в чистую банку, где будете хранить готовый соус.
Натертую свеклу тоже переложите в отдельную миску и залейте теплой кипяченой водой. Через 15 минут процедите свеклу через марлю и перелейте красную жидкость в банку с хреном.
Добавьте соль, сахар, уксус, перемешайте и закройте крышкой. Поставьте хрен в холодильник и оставьте на ночь. Утром переложите готовую закуску в маленькие баночки или емкости и храните в холодильнике.
Такой хрен идеально дополнит пасхальный, новогодний или рождественский стол, ведь подойдет к любому блюду!