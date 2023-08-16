Тертый хрен — пикантная и полезная закуска, которая станет отличным дополнением к любому праздничному столу. Он идеально подходит к холодцу, мясу и даже вареникам с фаршем.

Как приготовить хрен на зиму в домашних условиях – читайте в нашем материале.

Хрен со свеклой: рецепт остренькой закуски

Что понадобится:

корень хрена — 200-300 г;

свекла — 2 шт;

соль — 1,5 ч. ложки;

сахар — 1,5 ч. ложки;

уксус — 4 ч. ложки;

вода — 300 мл.

Как готовить:

Тщательно вымойте и очистите от кожуры корень хрена и свеклу.

Очищенный хрен натрите на мелкой терке, а свеклу — на крупной. Переложите хрен в чистую банку, где будете хранить готовый соус.

Натертую свеклу тоже переложите в отдельную миску и залейте теплой кипяченой водой. Через 15 минут процедите свеклу через марлю и перелейте красную жидкость в банку с хреном.

Добавьте соль, сахар, уксус, перемешайте и закройте крышкой. Поставьте хрен в холодильник и оставьте на ночь. Утром переложите готовую закуску в маленькие баночки или емкости и храните в холодильнике.

Такой хрен идеально дополнит пасхальный, новогодний или рождественский стол, ведь подойдет к любому блюду!