Тертий хрін – пікантна й корисна закуска, яка стане чудовим доповненням до будь-якого святкового столу. Він ідеально підходить до холодцю, мʼяса та навіть вареників з фаршем.

Як приготувати хрін на зиму в домашніх умовах – читайте в нашому матеріалі.

Хрін з буряком: рецепт гостренької закуски

Що знадобиться:

корінь хрону – 200-300 г;

буряк – 2 шт.;

сіль – 1,5 ч. ложки;

цукор – 1,5 ч. ложки;

оцет – 4 ч. ложки;

вода – 300 мл.

Як готувати:

Ретельно помийте та очистьте від шкірки корінь хрону та буряк.

Очищений хрін натріть на дрібній тертці, а буряк – на великій. Перекладіть хрін у чисту банку, де зберігатимете готовий соус.

Натертий буряк теж перекладіть в окрему миску та залийте теплою кип’яченою водою. Через 15 хвилин процідіть буряк через марлю та перелийте червону рідину в банку з хроном.

Додайте сіль, цукор, оцет, перемішайте та закрийте кришкою. Поставте хрін у холодильник і залиште на ніч. Вранці перекладіть готову закуску у маленькі баночки чи ємності та зберігайте в холодильнику.

Такий хрін ідеально доповнить великодній, новорічний чи різдвяний стіл, адже підійде до будь-якої страви!