Тертий хрін – пікантна й корисна закуска, яка стане чудовим доповненням до будь-якого святкового столу. Він ідеально підходить до холодцю, мʼяса та навіть вареників з фаршем.
Як приготувати хрін на зиму в домашніх умовах – читайте в нашому матеріалі.
Хрін з буряком: рецепт гостренької закуски
Що знадобиться:
- корінь хрону – 200-300 г;
- буряк – 2 шт.;
- сіль – 1,5 ч. ложки;
- цукор – 1,5 ч. ложки;
- оцет – 4 ч. ложки;
- вода – 300 мл.
Як готувати:
Ретельно помийте та очистьте від шкірки корінь хрону та буряк.
Очищений хрін натріть на дрібній тертці, а буряк – на великій. Перекладіть хрін у чисту банку, де зберігатимете готовий соус.
Натертий буряк теж перекладіть в окрему миску та залийте теплою кип’яченою водою. Через 15 хвилин процідіть буряк через марлю та перелийте червону рідину в банку з хроном.
Додайте сіль, цукор, оцет, перемішайте та закрийте кришкою. Поставте хрін у холодильник і залиште на ніч. Вранці перекладіть готову закуску у маленькі баночки чи ємності та зберігайте в холодильнику.
Такий хрін ідеально доповнить великодній, новорічний чи різдвяний стіл, адже підійде до будь-якої страви!