Шпараговка – это стручковая фасоль, которую готовят по-разному. Однако как бы ее ни приготовили, блюдо получается низкокалорийным и достаточно диетическим. Как приготовить шпараговку в домашних условиях – читайте в материале.
Как приготовить шпараговку: рецепт пошагово
Ингредиенты:
- 0,5 кг стручковой фасоли;
- 2 лука;
- соль по вкусу;
- масло для жарки.
Для соуса:
- 2 яйца;
- 4 ст. л. сметаны;
- 3 зубчик чеснока;
- 50 г петрушки;
- соль, перец.
Способ приготовления:
- Шпараговку отварите в подсоленной воде 10 мин.
- На разогретой сковороде поджарьте лук, порезанный полукольцами и добавьте отварную фасоль, потушите 30 мин.
- Для соуса тщательно взбейте яйца со сметаной, добавьте измельченную петрушку, чеснок, соль и перец по вкусу.
- Сливочную смесь добавьте к фасоли. Помешивая, тушите еще 5 мин.