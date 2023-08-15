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Еда

Как приготовить шпараговку: рецепт вкусной спаржевой фасоли

15 августа 2023, 18:51
Анна Голишевская редактор ленты
Шпаргівка
Источник: Unsplash

Шпараговка – это стручковая фасоль, которую готовят по-разному. Однако как бы ее ни приготовили, блюдо получается низкокалорийным и достаточно диетическим. Как приготовить шпараговку в домашних условиях – читайте в материале.

Как приготовить шпараговку: рецепт пошагово

Ингредиенты:

  • 0,5 кг стручковой фасоли;
  • 2 лука;
  • соль по вкусу;
  • масло для жарки.

Для соуса:

  • 2 яйца;
  • 4 ст. л. сметаны;
  • 3 зубчик чеснока;
  • 50 г петрушки;
  • соль, перец.

Способ приготовления:

  1. Шпараговку отварите в подсоленной воде 10 мин.
  2. На разогретой сковороде поджарьте лук, порезанный полукольцами и добавьте отварную фасоль, потушите 30 мин.
  3. Для соуса тщательно взбейте яйца со сметаной, добавьте измельченную петрушку, чеснок, соль и перец по вкусу.
  4. Сливочную смесь добавьте к фасоли. Помешивая, тушите еще 5 мин.
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