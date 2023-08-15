Шпараговка – это стручковая фасоль, которую готовят по-разному. Однако как бы ее ни приготовили, блюдо получается низкокалорийным и достаточно диетическим. Как приготовить шпараговку в домашних условиях – читайте в материале.

Как приготовить шпараговку: рецепт пошагово

Ингредиенты:

0,5 кг стручковой фасоли;

2 лука;

соль по вкусу;

масло для жарки.

Для соуса:

2 яйца;

4 ст. л. сметаны;

3 зубчик чеснока;

50 г петрушки;

соль, перец.

Способ приготовления: