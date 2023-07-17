Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV объяснила, в чем состоит польза спаржевой фасоли и почему ее следует обязательно включить в рацион.

— Сезон спаржевой фасоли или просто спаржи достаточно короткий в сравнении с другими бобовыми — всего лишь с июля по сентябрь. Поэтому оздоровлять организм с помощью спаржи следует уже сегодня, — говорит Людмила Сердюк.

По словам медика, спаржа — настоящий кладезь бесценных для здоровья витаминов А, В, С, Е и микроэлементов цинка, калия, железа, магния, фолиевой кислоты.

Спаржа — отличное средство для тех, кто хочет похудеть. Блюда из спаржевой фасоли — вкусные, сытные и низкокалорийные: всего 31 ккал на 100 г.

Кроме того, для нормализации ЖКТ и ускорения метаболизма очень важна клетчатка спаржевой фасоли, которая к тому же отлично справляется с задачей выведения из организма лишней жидкости — главной причины отечности.

Врач также отметила, что, согласно научным исследованиям, спаржа является одним из значимых продуктов питания для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, для предотвращения анемии, а также для регуляции уровня сахара в крови.