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Семейный врач рассказала, почему нужно обязательно есть яблоки

16 июля 2023, 14:28
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья Людмила Сердюк врач-терапевт, семейный врач
яблуко
Источник: Pixabay

Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV объяснила, в чем заключается польза яблок для здоровья и почему их нужно есть каждый день.

— Яблоки — это действительно во многом уникальный фрукт, который стоит того, чтобы лакомиться им каждый день, — отметила терапевт.

По словам медика, яблоки содержат фосфор, который является природным легким успокоительным. Именно по этой причине вечером рекомендовано съесть яблоко для глубокого и спокойного сна.

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Этот совет очень пригодится людям, страдающим от бессонницы.

Кроме того, врачи рекомендуют людям с диабетом обязательно включить яблоки в свой рацион. Полисахарид пектин, которым богаты плоды, обладает способностью регулировать уровень сахара в крови.

И наконец яблоки — это бесценный источник антиоксиданта кверцетина, который способствует улучшению здоровья мозга. Кверцетин по силе можно сравнить с витамином С, который защищает клетки мозга от повреждений.

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безсоння Диабет Мозок поради лікаря Яблука
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