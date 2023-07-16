Сімейна лікарка, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV пояснила, у чому полягає користь яблук для здоров’я і чому їх потрібно їсти щодня.

– Яблука – це справді багато в чому унікальний фрукт, який вартий того, щоб ласувати ним щодня, – зазначила терапевт.

За словами медика, яблука містять фосфор, який є природним легким заспокійливим. Саме з цієї причини ввечері рекомендовано з’їсти яблуко для глибокого і спокійного сну.

Ця порада дуже стане в пригоді людям, які страждають від безсоння.

Крім того, лікарі рекомендують людям з діабетом обов’язково додати яблука у свій раціон. Полісахарид пектин, яким багаті плоди, має здатність регулювати рівень цукру в крові.

І нарешті яблука – це безцінне джерело антиоксиданту кверцетину, який сприяє поліпшенню здоров’я мозку. Кверцетин за силою можна порівняти з вітаміном С, який захищає клітини мозку від ушкоджень.