Через війну в Україні деякі громадяни можуть потерпати від безсоння.
Сімейний психолог Віталій Коваленко розповів, як його долати.
Рекомендації:
- Якщо є можливість, виділяйте час на сон протягом дня, навіть 30 хвилин сну допоможуть врівноважити нервову систему.
- Намагайтеся менше читати новини саме перед сном.
- Дозвольте собі поспати. Міркуйте так, що, якщо цього не зробити, то ви не зможете тверезо мислити і допомогти своїм близьким, вам буде тяжко орієнтуватися і не буде сил вчасно і чітко діяти в разі необхідності. Якщо не спати, поступово виникне психічний розлад і потім хвороба.
- Пам’ятайте, якщо не спати, ви будете роздратовані і настрій буде постійно змінюватися. Цим будете лякати своїх дітей і додавати їм стресу. Не зможете їх заспокоїти, бо не буде вистачати сил.
- За рекомендацією лікаря можна пити заспокійливе, проте це останній варіант. Ліпше використовувати природні препарати: мелісу чи м’яту. Але пам’ятайте, що ці трави жовчогінні і можуть спричинити проблеми з жовчним, якщо є захворювання.
- Створіть звукоізоляцію. А щоб не пропустити тривогу, попросіть рідних вам повідомити про це.
- Частіше обіймайтеся з тими, хто вас любить і кого ви любите. Особливо це корисно і необхідно робити з дітьми – вони так заспокоюються.
- Якщо не сплять діти, і причиною цього є сирени чи новини про війну, подумайте, що це спровокувало. Не говоріть за присутності дітей про свій страх і не лякайте загрозами. Не кричіть на них в ситуаціях оперативного реагування, особливо коли їм страшно.
- Не їжте багато їжі перед сном, особливо “важкої”, не пийте алкоголь, каву чи міцний чай.
- Якщо не може впоратися, частіше говоріть із стресостійкою людиною із вашого оточення.
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Якщо не виходить впоратися із ситуацією самостійно, варто попрацювати з психологом.
Таблетки від безсоння
Для початку можна спробувати пити чаї з ромашкою, мелісою, м’ятою. Якщо вони не допомагають впоратися із проблемою, пропити мелатонін.
Є спеціальні препарати:
- Сонобарбовал;
- Сонміл;
- Віта-мелатонін;
- Біосон;
- Донорміл;
- Гіпнос;
- Леван;
- Аллуна;
- Сонован;
- Піклон.
Спеціальні препарати варто приймати лише після рекомендації лікаря. Кожен має протипоказання!