Через війну в Україні деякі громадяни можуть потерпати від безсоння.

Сімейний психолог Віталій Коваленко розповів, як його долати.

Рекомендації:

Якщо є можливість, виділяйте час на сон протягом дня, навіть 30 хвилин сну допоможуть врівноважити нервову систему. Намагайтеся менше читати новини саме перед сном. Дозвольте собі поспати. Міркуйте так, що, якщо цього не зробити, то ви не зможете тверезо мислити і допомогти своїм близьким, вам буде тяжко орієнтуватися і не буде сил вчасно і чітко діяти в разі необхідності. Якщо не спати, поступово виникне психічний розлад і потім хвороба. Пам’ятайте, якщо не спати, ви будете роздратовані і настрій буде постійно змінюватися. Цим будете лякати своїх дітей і додавати їм стресу. Не зможете їх заспокоїти, бо не буде вистачати сил. За рекомендацією лікаря можна пити заспокійливе, проте це останній варіант. Ліпше використовувати природні препарати: мелісу чи м’яту. Але пам’ятайте, що ці трави жовчогінні і можуть спричинити проблеми з жовчним, якщо є захворювання. Створіть звукоізоляцію. А щоб не пропустити тривогу, попросіть рідних вам повідомити про це. Частіше обіймайтеся з тими, хто вас любить і кого ви любите. Особливо це корисно і необхідно робити з дітьми – вони так заспокоюються. Якщо не сплять діти, і причиною цього є сирени чи новини про війну, подумайте, що це спровокувало. Не говоріть за присутності дітей про свій страх і не лякайте загрозами. Не кричіть на них в ситуаціях оперативного реагування, особливо коли їм страшно. Не їжте багато їжі перед сном, особливо “важкої”, не пийте алкоголь, каву чи міцний чай. Якщо не може впоратися, частіше говоріть із стресостійкою людиною із вашого оточення.

Якщо не виходить впоратися із ситуацією самостійно, варто попрацювати з психологом.

Таблетки від безсоння

Для початку можна спробувати пити чаї з ромашкою, мелісою, м’ятою. Якщо вони не допомагають впоратися із проблемою, пропити мелатонін.

Є спеціальні препарати:

Сонобарбовал;

Сонміл;

Віта-мелатонін;

Біосон;

Донорміл;

Гіпнос;

Леван;

Аллуна;

Сонован;

Піклон.

Спеціальні препарати варто приймати лише після рекомендації лікаря. Кожен має протипоказання!