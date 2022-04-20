Из-за войны в Украине некоторые граждане могут страдать от бессонницы.
Семейный психолог Виталий Коваленко рассказал, как его преодолевать.
Рекомендации:
- Если есть возможность, выделяйте время на сон в течение дня, даже 30 минут сна помогут уравновесить нервную систему.
- Старайтесь меньше читать новости как раз перед сном.
- Позвольте себе поспать. Размышляйте так, что если этого не сделать, то вы не сможете здраво мыслить и помочь своим близким, вам будет тяжело ориентироваться и не будет сил вовремя и четко действовать в случае необходимости. Если не спать, постепенно возникнет психическое расстройство и затем болезнь.
- Помните, если не спать, вы будете раздражены и настроение будет постоянно меняться. Этим будете пугать своих детей и придавать им стресс. Не сможете их успокоить, потому что не будет хватать сил.
- По рекомендации врача можно пить успокоительное, однако это последний вариант. Лучше использовать природные препараты: мелиссу или мяту. Но помните, что эти травы желчегонные и могут вызвать проблемы с желчным, если есть заболевание.
- Создайте звукоизоляцию. А чтобы не упустить тревогу, попросите родных вам сообщить об этом.
- Чаще обнимайтесь с теми, кто вас любит и кого вы любите. Особенно это полезно и необходимо делать с детьми – они так успокаиваются.
- Если бодрствуют дети, и причиной этого являются сирены или новости о войне, подумайте, что это спровоцировало. Не говорите в присутствии детей о своем страхе и не пугайте угрозами. Не кричите на них в ситуациях оперативного реагирования, особенно когда им страшно.
- Не ешьте много пищи перед сном, особенно “тяжелой”, не пейте алкоголь, кофе или крепкий чай.
- Если не может справиться, чаще говорите со стрессоустойчивым человеком из вашего окружения.
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Если не выходит справиться с ситуацией самостоятельно, следует поработать с психологом.
Таблетки от бессонницы
Для начала можно попробовать пить чаи с ромашкой, мелиссой, мятой. Если они не помогают справиться с проблемой, пропить мелатонин.
Есть специальные препараты:
- Сонобарбовал;
- Сонмил;
- Вита-мелатонин;
- Биосон;
- Донормил;
- Гипнос;
- Левана;
- Аллуна;
- Сонован;
- Пиклон.
Специальные препараты следует принимать только после рекомендации врача. Каждый из них имеет противопоказания!