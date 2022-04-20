Из-за войны в Украине некоторые граждане могут страдать от бессонницы.

Семейный психолог Виталий Коваленко рассказал, как его преодолевать.

Рекомендации:

Если есть возможность, выделяйте время на сон в течение дня, даже 30 минут сна помогут уравновесить нервную систему. Старайтесь меньше читать новости как раз перед сном. Позвольте себе поспать. Размышляйте так, что если этого не сделать, то вы не сможете здраво мыслить и помочь своим близким, вам будет тяжело ориентироваться и не будет сил вовремя и четко действовать в случае необходимости. Если не спать, постепенно возникнет психическое расстройство и затем болезнь. Помните, если не спать, вы будете раздражены и настроение будет постоянно меняться. Этим будете пугать своих детей и придавать им стресс. Не сможете их успокоить, потому что не будет хватать сил. По рекомендации врача можно пить успокоительное, однако это последний вариант. Лучше использовать природные препараты: мелиссу или мяту. Но помните, что эти травы желчегонные и могут вызвать проблемы с желчным, если есть заболевание. Создайте звукоизоляцию. А чтобы не упустить тревогу, попросите родных вам сообщить об этом. Чаще обнимайтесь с теми, кто вас любит и кого вы любите. Особенно это полезно и необходимо делать с детьми – они так успокаиваются. Если бодрствуют дети, и причиной этого являются сирены или новости о войне, подумайте, что это спровоцировало. Не говорите в присутствии детей о своем страхе и не пугайте угрозами. Не кричите на них в ситуациях оперативного реагирования, особенно когда им страшно. Не ешьте много пищи перед сном, особенно “тяжелой”, не пейте алкоголь, кофе или крепкий чай. Если не может справиться, чаще говорите со стрессоустойчивым человеком из вашего окружения.

Если не выходит справиться с ситуацией самостоятельно, следует поработать с психологом.

Таблетки от бессонницы

Для начала можно попробовать пить чаи с ромашкой, мелиссой, мятой. Если они не помогают справиться с проблемой, пропить мелатонин.

Есть специальные препараты:

Сонобарбовал;

Сонмил;

Вита-мелатонин;

Биосон;

Донормил;

Гипнос;

Левана;

Аллуна;

Сонован;

Пиклон.

Специальные препараты следует принимать только после рекомендации врача. Каждый из них имеет противопоказания!