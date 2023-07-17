Сімейна лікарка, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV пояснила, у чому полягає користь спаржевої квасолі та чому її слід обов’язково включити в раціон.

– Сезон спаржевої квасолі, або просто спаржі, доволі короткий порівняно з іншими бобовими – всього лише з липня до вересня. Тому оздоровлювати організм за допомогою спаржі варто вже сьогодні, – каже Людмила Сердюк.

За словами медика, спаржа – справжнє джерело безцінних для здоров’я вітамінів А, В, С, Е та мікроелементів – цинку, калію, заліза, магнію, фолієвої кислоти.

Спаржа – чудовий засіб для тих, хто хоче схуднути. Страви зі спаржевої квасолі – смачні, ситні та низькокалорійні: всього 31 ккал на 100 г.

Крім того, для нормалізації шлунково-кишкового тракту і прискорення метаболізму дуже важлива клітковина спаржевої квасолі, яка до того ж чудово справляється із завданням виведення з організму зайвої рідини – головної причини набряклості.

Лікар також зазначила, що, згідно з науковими дослідженнями, спаржа є одним зі значущих продуктів харчування для профілактики захворювань серцево-судинної системи, для запобігання анемії, а також для регуляції рівня цукру в крові.