Група японських дослідників когнітивного здоров’я та проблем старіння, за допомогою наукового експерименту виявила, що споживання васабі може допомогти не просто зберегти довготермінову пам’ять у людей похилого віку, а й покращити короткочасну.

Результати були опубліковані в авторитетному журналі Nutrients.

Гостра приправа – гостра пам’ять

Дослідники запросили взяти участь в експерименті 72 добровольців віком від 60 до 80 років, одній групі щовечора перед сном давали таблетку васабі (містить 0,8 мг 6-MSITC), іншій – таблетку плацебо.

Зараз дивляться

Дослідники відібрали людей із хронічними захворюваннями, психічними розладами, проблемами з пам’яттю. Кожний перед випробуванням пройшов тест на когнітивні функції та пам’ять.

Експеримент тривав 12 тижнів. Після цього повторили тестування.

Результати тесту вразили: учасники експерименту, які приймали таблетки васабі, покращили як довгострокову, так і короткочасну пам’ять. Вони швидше й точніше пов’язували імена з обличчями людей, без напруги виконували завдання на асоціативне мислення. Саме з цим зазвичай виникають труднощі у людей поважного віку.

А контрольна група, яка приймала плацебо, не демонструвала жодних змін.

Цілющий аналог хріну

Васабі – гостра приправа в японській кухні. Її виготовляють із зеленого кореня рослини, що росте на японських островах.

Зараз васабі – звична спеція і в Європі, її порівнюють з хріном – і за смаком, і за способом приготування – корінь натирають на тертушці.

Васабі в Японії історично вважають корисною для здоров’я спецією, все завдяки протизапальним властивостям, яким вона завдячує вмістом складної речовини-антиоксиданта – 6-метилсульфінілгексилізотіоціанату (6-MSITC).

У новому дослідженні тепер доведена ще й здатність васабі покращувати пам’ять. Механізм цієї дії продовжують вивчати.

Джерело: MedicalXpress