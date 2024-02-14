Створити настрій для заняття коханням та стимулювати сексуальний потяг можна звичайними продуктами харчування.

Лікар-гастроентеролог Олег Щвець розповів на своїй сторінці у Facebook, яка їжа має властивості афродизіаку.

Які продукти працюють, як афродизіаки

Їжа, яка вважається афродизіаком, спрямована на стимуляцію чуттів (зір, нюх, смак і дотик).

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Хоча науково не доведено, що певна їжа безпосередньо впливає на сексуальний потяг, деякі продукти можуть навіювати думки про секс та стимулювати бажання в тілі.

Які продукти працюють, як афродизіаки:

горіхи: мигдаль, волоський горіх, фундук (сприяє виникненню та утриманню ерекції);

авокадо (багатий ненасиченими жирами та фолієвою кислотою, необхідною для виробництва гістаміну);

гранатовий сік (підвищує рівень тестостерону у чоловіків та жінок);

шоколад (містить фенілетиламін, відомий як хімічна речовина кохання)

ягоди: чорниця, ожина, полуниця та малина (можуть допомагати зберегти ерекцію).

– Сексуальними зазвичай вважаються продукти та страви, що гладкі, соковиті, кремові, екзотичні, помірно гострі, – говорить експерт.

Деякі дослідження також вказують на те, що помірне вживання алкоголю може зменшити стримування та налаштувати на романтичний настрій. Водночас, надмірна кількість напоїв може викликати сексуальні проблеми.

– Науковці радять пити чим менше тим краще, тобто не більше одного напою на день для жінки (0,33 пива, 150 мл вина або 30 мл міцного алкоголю) і не більше двох для чоловіка, – зазначає лікар.

Які рослини посилюють сексуальний потяг

Деякі рослини вважаються потужними засобами для збільшення сексуального бажання та функції.

– Їх можна заварювати, як чай або приймати у складі дієтичних добавок, – радить фахівець.

Які рослини працюють, як афродизіаки:

гінкго білоба (збільшує приплив крові до статевих органів);

женьшень (допомагає підтримувати сексуальну функцію);

мака (підвищує сексуальне бажання);

трибулус (використовується в традиційній медицині для підтримки ерекції).

Важливо враховувати, що деякі рослини можуть взаємодіяти з ліками, тому слід консультуватися з лікарем перед вживанням.

Як працюють афродизіаки

Експерт говорить, що ефективність афродизіаків, переважно, залежить від власного переконання у їхній силі.

– Отже, якщо ви думаєте, що вживання сирих устриць підвищить ваш сексуальний потяг і витривалість, очікування цього потужного ефекту допоможе цьому здійснитися, – пояснює Олег.

Найімовірніше це пов’язано з ефектом плацебо, коли очікування позитивного результату викликає його реальне виявлення.

Небезпека від афродизіаків

Лікар застерігає від вживання деяких речовин, які рекламуються як афродизіаки, вони можуть бути небезпечними і навіть отруйними:

шпанська мушка (містить отруту кантаридин);

божевільний мед (містить граянотоксин, який спричиняє проблеми з серцем та сплутаність свідомості);

йохімбе (може збільшувати ризик серцевих нападів та судом).

Важливо усвідомлювати, що афродизіаки не є ефективними засобами для лікування сексуальних проблем, таких як еректильна дисфункція чи сухість піхви.

У разі виникнення проблем із статевими органами, варто звернутися до лікаря.