Створити настрій для заняття коханням та стимулювати сексуальний потяг можна звичайними продуктами харчування.
Лікар-гастроентеролог Олег Щвець розповів на своїй сторінці у Facebook, яка їжа має властивості афродизіаку.
Які продукти працюють, як афродизіаки
Їжа, яка вважається афродизіаком, спрямована на стимуляцію чуттів (зір, нюх, смак і дотик).
Хоча науково не доведено, що певна їжа безпосередньо впливає на сексуальний потяг, деякі продукти можуть навіювати думки про секс та стимулювати бажання в тілі.
Які продукти працюють, як афродизіаки:
- горіхи: мигдаль, волоський горіх, фундук (сприяє виникненню та утриманню ерекції);
- авокадо (багатий ненасиченими жирами та фолієвою кислотою, необхідною для виробництва гістаміну);
- гранатовий сік (підвищує рівень тестостерону у чоловіків та жінок);
- шоколад (містить фенілетиламін, відомий як хімічна речовина кохання)
- ягоди: чорниця, ожина, полуниця та малина (можуть допомагати зберегти ерекцію).
– Сексуальними зазвичай вважаються продукти та страви, що гладкі, соковиті, кремові, екзотичні, помірно гострі, – говорить експерт.
Деякі дослідження також вказують на те, що помірне вживання алкоголю може зменшити стримування та налаштувати на романтичний настрій. Водночас, надмірна кількість напоїв може викликати сексуальні проблеми.
– Науковці радять пити чим менше тим краще, тобто не більше одного напою на день для жінки (0,33 пива, 150 мл вина або 30 мл міцного алкоголю) і не більше двох для чоловіка, – зазначає лікар.
Які рослини посилюють сексуальний потяг
Деякі рослини вважаються потужними засобами для збільшення сексуального бажання та функції.
– Їх можна заварювати, як чай або приймати у складі дієтичних добавок, – радить фахівець.
Які рослини працюють, як афродизіаки:
- гінкго білоба (збільшує приплив крові до статевих органів);
- женьшень (допомагає підтримувати сексуальну функцію);
- мака (підвищує сексуальне бажання);
- трибулус (використовується в традиційній медицині для підтримки ерекції).
Важливо враховувати, що деякі рослини можуть взаємодіяти з ліками, тому слід консультуватися з лікарем перед вживанням.
Як працюють афродизіаки
Експерт говорить, що ефективність афродизіаків, переважно, залежить від власного переконання у їхній силі.
– Отже, якщо ви думаєте, що вживання сирих устриць підвищить ваш сексуальний потяг і витривалість, очікування цього потужного ефекту допоможе цьому здійснитися, – пояснює Олег.
Найімовірніше це пов’язано з ефектом плацебо, коли очікування позитивного результату викликає його реальне виявлення.
Небезпека від афродизіаків
Лікар застерігає від вживання деяких речовин, які рекламуються як афродизіаки, вони можуть бути небезпечними і навіть отруйними:
- шпанська мушка (містить отруту кантаридин);
- божевільний мед (містить граянотоксин, який спричиняє проблеми з серцем та сплутаність свідомості);
- йохімбе (може збільшувати ризик серцевих нападів та судом).
Важливо усвідомлювати, що афродизіаки не є ефективними засобами для лікування сексуальних проблем, таких як еректильна дисфункція чи сухість піхви.
У разі виникнення проблем із статевими органами, варто звернутися до лікаря.