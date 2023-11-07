Терміном афродизіак позначають певні продукти, рослини або речовини, які підвищують сексуальне бажання або покращують сексуальну активність.

Чи справді афродизіаки мають таку силу і здатність, як їм приписують, чи вивчали їх вчені та як лікарі ставляться до цих речовин, розкаже доктор медичних наук, лікарка загальної практики зі США Анджу Гоел.

Для початку Гоел пояснює, що назва терміну походить від грецького імені богині кохання Афродіти. І в багатьох культурах світу століттями діяла практика посилювати сексуальний потяг за допомогою певних продуктів, трав чи дерев.

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– Однак дуже мало наукових даних, щоб підтвердити ефективність більшості афродизіаків, – переконує лікарка.

Проте, за словами Гоел, дослідження все ж проводилися. Так, є беззаперечні докази на користь використання певних продуктів, наприклад, яблук і фісташок. А от щодо устриць однозначної думки немає.

Види афродизіаків

Дослідники вивчивши склад продуктів і трав, які вважаються афродизіаками, виокремили у їхньому складі хімічні речовини, які мають різну дію на статеву систему людини.

Перша група – це продукти, які, як вважають, активізують сексуальне бажання, наприклад, шоколад, устриці, мед.

Друга – трави, приміром, трибулус, женьшень, які збільшують сексуальне задоволення.

Третя – ліки, такі, як віагра , які підвищують сексуальну активність.

Вплив афродизіаків

Афродизіаки діють трьома способами:

по-перше, збільшують приплив крові до статевих органів;

по-друге, підвищують чутливість у цій ділянці, збільшуючи кількість змащувальної рідини, що виділяється статевими органами;

по-третє, змінюють або підвищують рівень статевих гормонів, як-то тестостерон і естроген.

Вони також впливають на нейромедіатори, що відповідають за задоволення і радість – дофамін і серотонін.

Чи дієві афродизіаки?

Це залежить від того, чи дійсно речовини, про які говорилося вище, наявні в біодобавках. Афродизіаки ж зазвичай продаються у вигляді біодобавок.

Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) не регулює трави чи трав’яні добавки, тобто вони не можуть підтвердити, що інгредієнти, перелічені на етикетці продукту, точно є, що вони безпечні чи настільки ефективні, як рекламується.

Існує багато трав і спецій, які нібито підвищують сексуальне бажання, сексуальне задоволення та сексуальну активність. Деякі з найпопулярніших:

Гінкго;

Панакс женьшень;

Myristica fragrans (мускатний горіх);

Phoenix dactylifera (фінікова пальма);

Крокус посівний (шафран).

Обмежені дані свідчать про те, що лише женьшень та гінкго мають безпечний ефект.

Натомість дослідники рекомендують уникати певних трав-афродизіаків, які мають негативні побічні ефекти. До них входили шпанська мушка, “божевільний” мед і йохімбін.

– Приміром, йохімбін – основний алкалоїд дерева йохімбе (Pausinystalia johimbe Pierre ex Beille), може збільшити ризик серцевих нападів і судом, – застерігає лікарка.

Продукти харчування, які вважаються афродизіаками

Анджу Гоел перераховує продукти, що вважаються афродизіаками, проте мало наявних досліджень, які підтверджують їхню дієвість.

Приміром, з переліку – шоколад, кава, полуниця, мед, сирі устриці, фісташки, яблука – лише останні дві позиції – яблука й фісташки, мають найбільше доказів того, що це дійсно афродизіаки за своєю дією.

Дослідження показало, що вживання одного яблука на день покращує загальне сексуальне здоров’я у вибірці з понад 700 жінок віком від 18 до 43 років.

А споживання фісташок може суттєво покращити ситуацію у чоловіків з еректильною дисфункцією.

Є кілька ліків, схвалених FDA для покращення сексуального здоров’я у чоловіків. Зокрема, для лікування еректильної дисфункції призначають силденафіл (віагру). Крім того, є два схвалених препарати, які збільшують статевий потяг у жінок у пременопаузі.

Однак багато препаратів, які рекламуються для сексуального здоров’я, не схвалені FDA.

Джерело: Health