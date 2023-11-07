Термином афродизиак обозначают определенные продукты, растения или вещество, которые повышают сексуальное желание или улучшают сексуальную активность.

Действительно ли афродизиаки имеют такую силу и способность, как им приписывают, изучали ли их ученые и как врачи относятся к этим веществам, расскажет доктор медицинских наук, врач общей практики из США Анджу Гоэл.

Для начала Гоэл объясняет, что название термина происходит от греческого имени богини любви Афродиты. И во многих культурах мира веками существовала практика усиливать сексуальное влечение с помощью определенных продуктов, трав или деревьев.

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— Но очень мало научных данных, чтобы подтвердить эффективность большинства афродизиаков, — убеждает врач.

Однако, по словам Гоэл, исследования все же проводились. Так, есть неоспоримые доказательства в пользу использования определенных продуктов, например, яблок и фисташек. А вот относительно устриц однозначного мнения нет.

Виды афродизиаков

Исследователи, изучив состав продуктов и трав, которые считаются афродизиаками, выделили в их составе химические вещества, которые имеют разное действие на половую систему человека.

Первая группа — это продукты, которые, как полагают, активизируют сексуальное желание, например шоколад, кофе, мед.

Вторая — травы, к примеру, трибулус, женьшень, которые увеличивают сексуальное удовольствие.

Третья — лекарства, такие, как виагра, которые повышают сексуальную активность.

Влияние афродизиаков

Афродизиаки действуют трема способами:

во-первых, увеличивают приток крови к половым органам;

во-вторых, повышают чувствительность в этой области, увеличивая количество смазывающей жидкости, выделяемой половыми органами;

в-третьих, изменяют или повышают уровень половых гормонов, таких, как тестостерон и эстроген.

Они также влияют на нейромедиаторы, отвечающие за удовольствие и радость — дофамин и серотонин.

Действенны ли афродизиаки?

Это зависит от того, действительно ли вещества, о которых говорилось выше, присутствуют в биодобавках. Ведь афродизиаки обычно продаются в виде биодобавок.

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не регулирует травы или травяные добавки, то есть, они не могут подтвердить, что ингредиенты, перечисленные на этикетке продукта, точно есть, что они безопасны или настолько эффективны, как рекламируется.

Существует много трав и специй, которые якобы повышают сексуальное желание, сексуальное удовлетворение и сексуальную активность. Некоторые из самых популярных:

Гинкго;

Панакс женьшень;

Myristica fragrans (мускатный орех);

Phoenix dactylifera (финиковая пальма);

Крокус посевной (шафран).

Ограниченные данные свидетельствуют о том, что только женьшень и гинкго имеют безопасный эффект.

Зато исследователи рекомендуют избегать определенных трав-афродизиаков, которые имеют негативные побочные эффекты. В них входили шпанская мушка, “сумасшедший” мед и йохимбин.

— К примеру, йохимбин — основной алкалоид дерева йохимбе (Pausinystalia johimbe Pierre ex Beille), может увеличить риск сердечных приступов и судорог, — предостерегает врач.

Продукты питания, которые считаются афродизиаками

Анджу Гоэл перечисляет продукты, считающиеся афродизиаками, однако существует мало исследований, подтверждающих их действенность.

К примеру, из перечня — шоколад, кофе, клубника, мед, сырые устрицы, фисташки, яблоки — только последние две позиции — яблоки и фисташки, имеют больше всего доказательств того, что это действительно афродизиаки по своему действию.

Исследование показало, что употребление одного яблока в день улучшает общее сексуальное здоровье в выборке из более 700 женщин в возрасте от 18 до 43 лет.

А потребление фисташек может существенно улучшить ситуацию у мужчин с эректильной дисфункцией.

Есть несколько лекарств, одобренных FDA для улучшения сексуального здоровья у мужчин. В частности, для лечения эректильной дисфункции назначают силденафил (виагру). Кроме того, есть два одобренных препарата, которые увеличивают половое влечение у женщин в пременопаузе.

Однако многие препараты, которые рекламируются для сексуального здоровья, не одобрены FDA.

Источник: Health