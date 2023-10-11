Стресс, депрессия, бессонница, плохое самочувствие, страх забеременеть, заниженная самооценка, эректильная дисфункция — вот лишь некоторые причины, по которым не хочется больше заниматься сексом.

О том, как сообщить об этом и отказать партнеру, не обидев его, рассказывает Фактам ICTV психиатр-сексопатолог, психотерапевт Ирина Щербакова.

Почему не хочется секса — возможные причины

Если у женщины или мужчины нет сексуального желания вообще или в данный момент, на это может быть множество причин:

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физиологические (гормональные нарушения, заболевания половых органов, другие болезни, плохое самочувствие, беременность, прием медикаментов);

(гормональные нарушения, заболевания половых органов, другие болезни, плохое самочувствие, беременность, прием медикаментов); психологические (стресс, депрессивное и тревожные расстройства, переутомление, сниженная самооценка, страхи беременности или болезней, страх близости, комплексы, неверные убеждения относительно секса и т. д.);

(стресс, депрессивное и тревожные расстройства, переутомление, сниженная самооценка, страхи беременности или болезней, страх близости, комплексы, неверные убеждения относительно секса и т. д.); межличностные и социальные (проблемы в отношениях, нерешенные конфликты, присутствие детей или других родственников, соседей);

и социальные (проблемы в отношениях, нерешенные конфликты, присутствие детей или других родственников, соседей); сексуальные (эректильная дисфункция, отсутствие оргазма, быстрая эякуляция, болезненные ощущения во время близости физиологического или психологического характера).

— Все это может серьезно повлиять на сексуальное влечение. Но это не означает, что вы должны просто отказываться от сексуальных контактов. Почти все проблемы, которые снижают сексуальное желание, временные, — говорит врач.

Как вернуть страсть

Объясните причину. Если существует конкретная причина, почему вы не готовы к сексу в данный момент или длительное время (например, из-за усталости, стресса, неудобства), поделитесь этой информацией с партнером. Часто понимание причин может уменьшить возможный риск обиды.

— Если человек на протяжении длительного времени имеет проблемы в сексуальной жизни, стоит обратиться за консультацией к врачу-сексопатологу, — советует Ирина Щербакова.

Будьте откровенными и искренними. Попробуйте выразить свои чувства и желания откровенно. Используйте я-сообщения, чтобы поделиться внутренними переживаниями.

— Открытая и честная коммуникация с партнером о своих желаниях, фантазиях и границах поможет укрепить сексуальные отношения, — говорит врач.

Предложите другую форму близости. Если вы сейчас не готовы к сексу, но хотите поддерживать отношения с партнером, предложите другие формы физического контакта — объятия, поцелуи и тому подобное. Старайтесь быть эмпатичными, чтобы понимать, как ваш отказ повлияет на партнера.

Придерживайтесь взаимоуважения. Подчеркивайте, что временный отказ от секса не означает полного отсутствия секса, а лишь указывает на то, что сейчас есть определенная проблема, которая требует решения.

Секс по расписанию. Обсудите с партнером возможность восстановления интимных отношений в будущем. Планирование поможет найти взаимопонимание и избежать чувства обиды.

Используйте положительную лексику. Например, не говорите: я не хочу тебя, не обвиняйте партнера, вместо этого предложите заняться сексом чуть позже, когда будет больше сил и желания.

— Но важно понимать, что никогда нельзя соглашаться на секс, когда вы этого не хотите, лишь чтобы угодить партнеру. Ведь в дальнейшем это приведет к еще большим проблемам. Как в сексуальной жизни, так и в отношениях в целом, — предостерегает психиатр-сексопатолог.

Кроме того, сексуальные потребности могут меняться в течение всей жизни, поэтому такое осознание поможет сохранить страсть в паре.