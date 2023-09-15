В мире сексуального образования и личного развития всегда найдутся истории, которые вдохновляют на изменения и раскрытие новых граней жизни.

Факты ICTV пообщались со Светланой Керимовой, экспертом в области женского образования, владелицей образовательной компании Woman Insight, чтобы узнать больше о сексуальном удовлетворении женщин.

Опыт Светланы Керимовой

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Существует точка зрения, что женщина раскрывает всю силу и мощь своей сексуальности в 35-40 лет.

— На протяжении моего 15-летнего опыта в сексуальном образовании я видела много женщин, которые рассказывали, что именно после 35 у них появился вкус к жизни, сексу и стремление к наслаждению. Это происходит потому, что женщина начинает больше ориентироваться на себя и по-настоящему открывает свои потребности, — рассказывает сексолог.

Но при этом есть и большое количество женщин, которые уже родили несколько детей – и никогда за свою жизнь так и не испытали оргазма, не раскрыли свою сексуальность.

Они стыдливо признаются об этом. Среди них есть женщины которым уже за 50 и они даже перестали пытаться что-то изменить.

— Я хочу подчеркнуть, что развивать свою сексуальность никогда не рано и не поздно. Сколько вам лет — неважно. Начните задавать себе правильные вопросы. Например: Что я действительно хочу?, Что я об этом думаю?, Что я сейчас чувствую?, — подчеркивает Светлана Керимова.

В своем 15-летнем опыте в сфере сексуального образования Светлана собрала значительное количество практических кейсов, связанных с женской сексуальностью.

Она бы хотела поделиться несколькими историями женщин, которые изменили свою жизнь и стали отличными примерами того, как принять и раскрыть свое тело.

Дарья, 26 лет

У девушки всегда был клиторальный оргазм – и при мастурбации, и во время оральных ласк. Но во время секса Дарья не получала его, даже стимуляция клитора не помогала.

— Я постоянно расстраивалась из-за этого. Было много вопросов к себе и каких-то поисков, иногда казалось, что я неполноценна. Завидовала другим, — рассказывает Дарья.

Дарья полтора года прорабатывала свои “загоны” и предрассудки относительно секса на одном курсе на тему оргазма. В результате девушка действительно стала раскованнее, секс стал разнообразнее, она начала получать больше удовольствия. Но оргазма у Дарьи так и не было, она уже руки опустила.

Три месяца назад Дарья начала практиковать тренировки интимных мышц. И вот, спустя 2 месяца тренировок, девушка получила свои первые вагинальные оргазмы.

— Что это мне дало? Чувствую себя еще более сексуальной и раскованной! И не только в сексе, но и в жизни. Стала уверенной в себе, и, конечно, партнер в восторге, — говорит Дарья.

Ангелина, 35 лет

Ангелина всегда думала, что с ее уровнем возбуждения все отлично. Однако она никогда не испытывала оргазма.

— Я и не знала, что есть что-то еще, кроме того, что умела чувствовать. Стояли барьеры приличия в голове, — рассказала Ангелина

Ангелина рассказала, что ей в вопросе получения оргазма помогло изучение ее женственности и погружение в собственную сексуальность в 2016 году.

Она и не подозревала, какая глубина и тайна откроется в процессе познания себя. Насколько каждое взаимодействие с партнером может стать наполняющим, трепетным, глубинным опытом познания себя, открытием потенциала и множества граней наслаждения.

— Как все просто — получая извне какое-либо благо, если вдруг, условно говоря, человеку нечем его воспринять и “переварить”, то сколько бы половых актов вы не переживали, даже самых удивительных и невероятных, если просто нечем это чувствовать, невозможно испытать наслаждение, — говорит Ангелина.

Для Ангелины дело не только в оргазме, для нее это о личной энергопроводности и соединенности с собой, партнером, природой, жизнью.

Ольга, 40 лет

В жизни Ольги начался очень сложный период во взаимоотношениях с мужем. Это были настоящие “американские горки”, то поднимаешься высоко и чувствуешь, что все хорошо, то быстро больно падаешь в постоянное выяснение отношений.

— В определенный момент у меня даже появились мысли разорвать отношения. Но я не сдалась и поставила себе цель — быть счастливой, однако не знала, как этого достичь и что я делаю не так, — рассказывает Ольга.

Ольга пошла на курс по изучению сексуальности, где училась говорить о своих потребностях откровенно, и, в первую очередь, сама себе.

Она начала больше думать, погружаться в себя, искать ответы на свои вопросы и узнавать, как именно хочу она. А не делать так, как привыкла. Например, раньше, если Ольга была занята какими-то мелкими делами, а мужчина проявлял внимание, то она должна была закончить эти дела сначала, а потом могла уже себе позволить контакт с мужчиной. Однако почти всегда потом, как назло, появлялись другие дела, гости, звонки, дети. То есть времени на интимность вместе буквально не было.

Теперь у Ольги такого вопроса не возникает: она всегда находит время на близость с мужем, на совместное наслаждение. Потому что ей начало это нравиться, она стала получать удовольствие от близости.

— Что мне помогло? — Тренировка интимных мышц с использованием различных тренажеров. Это безусловно улучшило мою чувствительность, а из-за этого я стала увереннее в себе и откровеннее. Теперь мы с мужем стали много исследовать наши сексуальные отношения и делать гораздо больше, чем когда-то могли себе представить, — делится Ольга.

Елена, 45 лет

10 лет назад у Елены родился второй ребенок. Когда ему было 10 месяцев, она поняла, что что-то идет не так. Женщине не хватало чувственности и яркости в сексуальной жизни. Она начала искать решение.

— Я поняла, что мне не хватает сексуальной образованности. Вообще секс-образование очень важно – и для мужчин, и для женщин, но для женщин — в первую очередь, потому что именно от нас многое идет к ним, — говорит Елена.

Итак, Елена пошла учиться и записалась на секс-фитнес, потому что не достигала оргазмов, не чувствовала, плохо возбуждалась. Она была настроена несколько скептически.

В процессе Елена узнала другую сторону — насколько интимные мышцы важны для здоровья. Чувственность и женское здоровье — это как две половинки одного целого, и одно без другого не может быть. Не бывает здоровой женщины, которая не испытывает оргазма. Интимные мышцы — это база женского здоровья.

После занятий Елены многое изменилось в физиологическом плане — ушел объем (вагинальный объем — это то, что мешает чувствовать партнера), проснулась чувственность, появилось больше возбуждения.