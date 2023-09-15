У світі сексуальної освіти і особистого розвитку завжди знайдуться історії, які надихають на зміни та розкриття нових граней життя.

Факти ICTV поспілкувалися із Світланою Керимовою, експерткою в області жіночої освіти, власницею освітньої компанії Woman Insight, щоб дізнатися більше про сексуальне задоволення жінок.

Досвід Світлани Керимової

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Побутує думка, що жінка розкриває всю силу та потужність своєї сексуальності у 35-40 років.

– Протягом мого 15-річного досвіду у сексуальній освіті я бачила багато жінок, які розповідали, що саме після 35 у них з’явився смак до життя, сексу і прагнення насолоди. Це відбувається тому, що жінка починає більше орієнтуватися на себе та по-справжньому відкриває свої потреби, – розповідає сексологиня.

Та водночас є й велика кількість жінок, які вже народили декілька дітей і ніколи за своє життя так і не відчули оргазму, не розкрили свою сексуальність.

Вони сором’язливо зізнаються про це. Серед них є жінки, яким вже за 50, і вони навіть припинили намагатися щось змінити.

– Я хочу наголосити, що розвивати свою сексуальність ніколи не зарано й не запізно. Скільки вам років – неважливо. Почніть ставити собі правильні питання. Наприклад: Що я дійсно хочу?, Що я про це думаю?, Що я зараз відчуваю? – наголошує Світлана Керимова.

У своєму 15-річному досвіді у сфері сексуальної освіти Світлана зібрала значну кількість практичних кейсів, пов’язаних із жіночою сексуальністю.

Вона б хотіла поділитися кількома історіями жінок, які змінили своє життя та стали відмінними прикладами того, як прийняти і розкрити своє тіло.

Дар’я, 26 років

У дівчини завжди був кліторальний оргазм – і за мастурбації, і під час оральних пестощів. Але під час сексу Дар’я не отримувала його, навіть стимуляція клітора не допомагала.

– Я постійно засмучувалася через це. Було багато питань до себе та якихось пошуків, іноді здавалося, що я неповноцінна. Заздрила іншим, – розповідає Дар’я.

Дар’я півтора року опрацьовувала свої “загони” та забобони щодо сексу на одному курсі на тему оргазму. В результаті дівчина справді стала розкутішою, секс став різноманітнішим, вона почала отримувати більше задоволення. Але оргазму у Дар’ї так і не було, вона вже й руки опустила.

Три місяці тому Дар’я почала практикувати тренування інтимних м’язів. І ось, через 2 місяці тренувань, дівчина отримала свої перші вагінальні оргазми.

– Що це мені дало? Почуваюся ще більш сексуальною і розкутою! І не тільки в сексі, а й у житті. Стала впевненою в собі, і, звичайно, партнер у захваті, – каже Дар’я.

Ангеліна, 35 років

Ангеліна завжди думала, що з її рівнем збудження все чудово. Проте вона ніколи не відчувала оргазму.

– Я і не знала, що є щось ще, крім того, що вміла відчувати. Стояли бар’єри пристойності в голові, – розповіла Ангеліна

Ангеліна розповіла, що їй в питанні отримання оргазму допомогло вивчення її жіночності та занурення у власну сексуальність у 2016 році.

Вона й не підозрювала, яка глибина і таємниця відкриється в процесі пізнання себе. Наскільки кожна взаємодія з партнером може стати наповнюваним, трепетним, глибинним досвідом пізнання себе, відкриттям потенціалу та безлічі граней насолоди.

– Як усе просто – отримуючи ззовні будь-яке благо, якщо раптом, умовно кажучи, людині немає чим його сприйняти і “перетравити”, то скільки б статевих актів ви не переживали, навіть найдивовижніших і неймовірних, якщо просто немає чим це відчувати, неможливо випробувати насолоду, – каже Ангеліна.

Для Ангеліни справа не тільки оргазмі, для неї це про особисту енергопровідність та поєднаність із собою, партнером, природою, життям.

Ольга, 40 років

В житті Ольги почався дуже складний період у взаєминах з чоловіком.

Це були справжні “американські гірки”, то підіймаєшся високо і відчуваєш, що все добре, то швидко та боляче падаєш у постійне з’ясовування стосунків.

– У певний момент в мене навіть з’явилися думки розірвати стосунки. Але я не здалася і поставила собі мету – бути щасливою, проте не знала, як цього досягти і що я роблю не так, – розповідає Ольга.

Ольга пішла на курс з вивчення сексуальності, де вчилася говорити про свої потреби відверто – передусім, сама собі.

Вона почала більше думати, занурюватися в себе, шукати відповіді на свої питання і дізнаватися, як саме хочу вона. А не робити так, як звикла. Наприклад, раніше, якщо Ольга була зайнята якимись дрібними справами, а чоловік проявляв увагу, то вона мала закінчити ці справи спершу, а потім могла вже собі дозволити контакт з чоловіком. Проте майже завжди знову, як на зло, з’являлися інші справи, гості, дзвінки, діти. Тобто часу на інтимність разом буквально не було.

Тепер в Ольги такого не буває: вони завжди знаходить час на близькість з чоловіком, на спільну насолоду. Бо їй почало це подобатися, вона стала отримувати задоволення від близькості.

– Що мені допомогло? – Тренування інтимних м’язів з використанням різних тренажерів. Це безумовно покращило мою чутливість, а через це я стала впевненішою у собі та відвертішою. Тепер ми з чоловіком стали часто досліджувати наші сексуальні стосунки і робити набагато більше, ніж колись могли собі уявити, – ділиться Ольга.

Олена, 45 років

10 років тому в Олени народилася друга дитина. Коли малюку було 10 місяців, вона зрозуміла, що щось іде не так. Жінці не вистачало чуттєвості та яскравості в сексуальному житті. Вона почала шукати рішення.

– Я зрозуміла, що мені не вистачає сексуальної освіченості. Взагалі секс-освіта дуже важлива – і для чоловіків, і для жінок, але для жінок – насамперед, бо саме від нас багато йде до них, – каже Олена.

Отже, Олена пішла вчитися і записалася на секс-фітнес, бо не досягала оргазмів, не відчувала, погано збуджувалася. Вона була налаштована дещо скептично.

У процесі Олена дізналася про інший бік – наскільки інтимні м’язи важливі для здоров’я. Чуттєвість і жіноче здоров’я – це як дві половинки одного цілого, й одне без іншого не може бути. Не буває здорової жінки, яка не відчуває оргазму. Інтимні м’язи – це база жіночого здоров’я.

Після занять Олени багато чого змінилося у фізіологічному плані – зник об’єм (вагінальний об’єм – це те, що заважає відчувати партнера), прокинулася чуттєвість, з’явилося більше збудження.