Вважається, що жінки середнього віку мають найкращі оргазми. У віці 35-50 років жінки нібито отримують найяскравіші відчуття під час сексу.

Чи дійсно вік впливає на відчуття під час статевого акту та коли у жінок найяскравіший секс, Факти ICTV запитали в сексологині Софії Кулик.

Чи дійсно вік жінки впливає на відчуття під час сексу

Вік жінки та якість інтиму – це досить широка тема для обговорення.

– Стверджувати, що лише один показник – саме вік – впливає на секс, було б некоректно. Адже саме для жінки є дуже важливою комбінація багатьох чинників. Це стереотипна думка: що молодша жінка, то яскравіші оргазми, і зараз поясню, чому, – каже Кулик.

Повʼязувати вік жінки та секс – не має сенсу. Оскільки є дівчата у 20 років, які не займаються інтимом, через психологічні проблеми чи вагінізм, або ніколи не займалися мастурбацією чи мали негативний досвід.

Такі жінки ніколи не отримували оргазм наодинці, відповідно, не знають, чого очікувати від партнера. Такі ж ситуації є в жінок в 40 чи 50 років.

– Тобто якість інтиму, та й сам секс, не залежать від віку. Це більше залежить від ставлення жінки до інтиму, наскільки глибоко вона досліджує своє тіло і ключовий момент – чи може вона відчувати задоволення наодинці, – каже сексологиня.

Софія зазначає, що яскравість оргазмів жінки залежить від багатьох чинників:

вміння розслабитися;

рівня самодослідження;

відсутність зовнішніх подразників, які відволікатимуть жінку;

відчуття безпеки й комфорту;

збудження.

– Одним із ключових моментів я б зазначила саме вміння самовдовольнитися з отриманням оргазму. Адже, якщо жінка знає, як їй подобається, вміє самостійно задовольнити свої потреби, то і з партнером їй це вдаватиметься, – наголошує Софія.

Щодо впливу віку на яскравість сексу, то сексологиня з цим взагалі не погоджується. За словами Кулик, із роками чутливість та яскравість відчуттів дійсно підвищується, якщо говорити про класику.

– Звісно, якщо в житті жінки присутня деструктивна мастурбація та багато стресу й ситуацій, де жінка займається інтимом без бажання, то в такому випадку відчуття можуть не лише зникнути, а й залишити неприємну родзинку у вигляді болю, – додає сексологиня.

У якому віці жінка отримує найбільше задоволення

Вік жінки, як окремий показник, не має жодного значення. Адже важливою є комбінація чинників.

– На мою думку, жінка отримує найбільше задоволення від інтиму тоді, коли добре знає своє тіло, коли вона наодинці вже неодноразово отримувала оргазм, і відповідно може пояснити партнеру, що для цього потрібно, – каже сексологиня.

Звісно, партнер відіграє теж не менш важливу роль.

Як покращити приємні відчуття під час сексу

Аби збільшити яскравість відчуттів під час сексу, сексологиня радить: