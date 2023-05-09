Багато чоловіків люблять оральні ласки. Чому ж їм так приємний мінет і чи нормально це. Про це Фактам ICTV розповіла Олена Голоцван, експертка жіночої освітньої компанії Woman Insight, лікарка-психотерапевтка вищої категорії, сексологиня, голова Міжнародної асоціації практичної сексології (МАПС), тренерка-консультантка з питань збереження сексуального здоров’я.

Відомо, що будова тіла, статевих органів так чи інакше впливає на психіку людини. У дитини, що росте, формується “схема тіла”, до якої несвідомо включаються всі частини тіла і сприймаються як неминуче свої.

Що стосується геніталій, то за сприятливого виховання в дитини формується позитивне ставлення до цих інтимних частин тіла.

Як у хлопчиків формується ставлення до пеніса? Весь психосексуальний розвиток хлопчика пов’язаний, зокрема, і з пенісом.

Пеніс допомагає “вивергнути струмінь”; розслабитися в процесі мастурбації; відчути впевненість у собі, доторкнувшись до нього; похвалитися перед дівчинкою, у якої такого “багатства” немає. Іншими словами, пеніс – “надійний друг, який з ним завжди”.

Поступово хлопчик виростає в юнака. У нього в організмі вирують процеси, пов’язані з дією статевих гормонів. Мастурбація допомагає зняти статеве збудження, відчути оргазм. Вона готує юнака до проникаючого сексу.

Для підлітка вкрай важливо навчитися використовувати пеніс для задоволення і впевненості в собі як у чоловікові. Юнаки фантазують про секс, про силу свого пеніса, який “усе зможе”.

Важливий також перший статевий акт, який відкриє двері в таїнство дорослого сексу і дасть змогу юнакові утвердитися на сексуальному олімпі.

У статеву поведінку жінок і чоловіків внесла певні корективи й еволюція. Жіноча поведінка еволюційно націлена на пошук сильного і сексуально впевненого в собі чоловіка. Тому жінки більше концентруються на тому, щоб навчитися приваблювати чоловіків і, звісно, досягають успіху в цьому. Вони вміють кокетувати, бути красивими з будь-якого погляду, сексуально привабливими, вміють підлаштовуватися, підкорятися, коли потрібно, і показувати свою незахищеність.

А поведінка чоловіків, знову ж таки, пов’язана з пенісом, з необхідністю демонструвати і вміти користуватися своєю статевою силою, своєю здатністю запліднювати жінок. Пеніс – продовжувач роду людського!

Так чому ж чоловікам подобається мінет?

По-перше, пеніс – це потужна ерогенна зона. Оральні ласки приносять особливе задоволення. Ніжні дотики до пеніса язиком, губами посилюють хтиві відчуття.

По-друге, рот, язик, губи – це частини тіла, що допомагають нам спілкуватися, виражати своє ставлення до іншого, проявляти ніжність, любов, захоплення тощо.

Коли жінка захоплюється пенісом, грається з ним ротом, язиком, губами, більшістю чоловіків це сприймається як знаки уваги і любові до нього загалом. Такі ласки пеніса потрапляють у розряд одкровень: “вона мене хоче”, “вона для мене готова на все”, “вона відкрита до сексу”.

Мінет із проковтуванням сперми посилює ці відчуття чоловіка: “вона мені довіряє”, “вона повністю в моїй владі, підкоряється мені”, “я – господар, володар”.

По-третє, ерекція підтримує впевненість у собі. У сексуальних фантазіях більшості гетеросексуальних чоловіків присутній образ розкутої жінки, жінки-розпусниці, здатної виконати “будь-яку волю пана”.

Мінет – один зі способів показати свою готовність вийти за межі моральних норм і правил. На такому тлі відчуття чоловіком своєї могутності значно зростає.

По-четверте, адекватне статеве виховання передбачає, що у хлопчика формується гордість за пеніс, як стрижень і символ чоловічого начала.

Тому мінет підсвідомо зчитується як доказ підпорядкування, залежності, сексуальної любові, довіри.