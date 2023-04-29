2022 рік став, безумовно, найстресовішим для всіх українців і українок. Процеси, які відбувалися й відбуваються на території нашої країни, призводять до психологічних наслідків, які впливають і на особисту та інтимну сфери життя.

За рік ми настільки “звикли” до таких умов, що практично забули, як було “до”, а багато жінок просто втратили орієнтири, як будувати свої стосунки з чоловіком. І тема сексуального життя та здоров’я взагалі відійшла на дуже далекий план.

У лютому 2023 року я вирушила у мінітур містами США (Лос-Анжелес, Маямі, Нью-Йорк) і провела низку освітніх майстер-класів, поговоривши з жінками про їхню сексуальність та жіночу оргазмічність.

Спілкуючись із ними, я звернула увагу на значну різницю між американками й українками.

Відвідавши Сполучені Штати, я побачила життя жінок, які живуть “поза постійним стресом”, і провела невтішні паралелі з життям українок.

Поговорімо про сексуальну чуттєвість. Не можна говорити, що це питання “не на часі”, адже це наше здоров’я.

Почну з того, що таке оргазм. Це – спазм. Хтось відчуває його по всьому тілу, хтось – у ногах або у верхній частині тіла. Яким би чином не відбувалося фізичне вираження оргазму, головне, що бажання завжди виникає у голові.

Це перший етап збудження – фантазії. Другий етап – передача сигналу з голови до статевих органів і приплив крові до них. На цьому рівні відбувається вже фізичний процес. Що сильнішою була перша фаза, то сильнішою буде друга.

Третя фаза – це сам оргазм, як результат якісного фізичного збудження. І четверта фаза –розслаблення.

Всі фази взаємопов’язані й перетікають одна в одну.

Увага, приділена кожному конкретному контакту – це і є основа гарного сексуального досвіду між чоловіком і жінкою.

На превеликий жаль, часто жінки не приділяють достатньо уваги питанням сексуального досвіду і своєї оргазмічності, що, безумовно, впливає на рівень насолоди, який вони отримують.

А зараз, коли наш світ став вразливим, і ми повністю фокусуємося на формуванні хоча б якоїсь стабільності, на ці питання зовсім немає ні ресурсу – ні уваги, ні часу.

Сьогодні в Україні і жінки, й чоловіки живуть у постійному стресі та напрузі, які повністю вбивають чуттєвість і оргазмічність.

За моїми спостереженнями, більшість жінок в Україні зараз живуть у стані “нічого не відчувати”. Це їхня внутрішня установка, про яку багато хто з них мені говорить: мені зараз не до сексу, не до сексуальності, не до відчуттів, не до оргазму.

Але це велика помилка!

Що стосується американок. Звісно, їхній погляд на сексуальність інший, адже вони на собі не відчувають щоденного напруження і стресу, які маємо ми.

А закономірність дуже проста: менше напруження в житті – менше проблем у сфері оргазму. Відсутність глобальних стресових факторів – можливість приділити увагу своїй сексуальності й оргазмічності.

Сексуальність, оргазм, збудження – це не забаганки, не збочення, не надмірність. Це основа емоційного і фізичного здоров’я та молодості жінки.

Сексуальне бажання – це бажання жити. Якщо ви не відчуваєте сексуального бажання, то виходить, ви відмовляєтеся жити повним життям.

Виключення насолоди з життя призводить до швидкого старіння, проблем зі здоров’ям. Окрім цього, псуються стосунки з чоловіком, бо ви втрачаєте з ним зв’язок.

Відсутність насолоди від сексу призводить до виснаження нервової системи, що у свою чергу виливається у конфлікти, агресію, псування стосунків з оточенням.

Саме тому свою сексуальність і вміння отримувати насолоду треба прокачувати. Тут стануть у пригоді практичні знання в області оргазму, саморозвитку та правильні питання до себе, які допоможуть виявити ваші справжні потреби.