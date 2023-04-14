Команда вчених Університету Ямагата в Японії під час дослідження з’ясувала, що відсутність сексуального інтересу є фактором ризику смертності від усіх причин у чоловіків віком від 40 років.

– Сексуальний інтерес необхідний для підтримання позитивних сексуальних стосунків і сексуальної функції, які визнані важливими показниками хорошого здоров’я та якості життя, – зазначають учені.

За їхніми словами, метою дослідження було виявлення взаємозв’язку між сексуальним інтересом і ризиком смерті від усіх причин.

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У цьому дослідженні взяли участь понад 20 тис. осіб обох статей віком близько 40 років, які проходили щорічні медичні огляди в префектурі Ямагата.

Сексуальний інтерес учені оцінювали за допомогою анкети самозвіту. Зв’язок між сексуальним інтересом і підвищеною смертністю від серцево-судинних захворювань та від раку було досліджено за допомогою моделювання пропорційних ризиків Кокса.

За час спостереження, яке тривало понад сім років, померло 503 людини: 67 смертей були спричинені серцево-судинними захворюваннями, а 162 – раком. Аналіз показав, що показник смертності був значно вищим серед чоловіків, у яких був відсутній сексуальний інтерес.

Цей самий результат показав і аналіз моделі пропорційних ризиків Кокса з поправкою на вік, артеріальну гіпертензію, діабет, куріння, алкогольний статус, вагу, освіту, сімейний стан і психологічний стрес.

За словами вчених, отримані під час дослідження результати відзначають важливість сексуального інтересу в збільшенні тривалості життя чоловіків певного віку.

Джерело: Plos One