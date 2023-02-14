Вчені і медики з різних країн світу під час досліджень і багаторічної практики дійшли висновку, що секс і любов знижують ризики появи багатьох серйозних захворювань, допомагаючи нам тим самим довше жити.

Наприклад, як запевняє лікар загальної практики Рейчел Уорд з Медичного центру Вудлендс в США, любити когось і відчувати себе коханим пов’язано з меншою кількістю проблем з психічним здоров’ям.

А дослідники з Люксембурзького університету виявили, що шлюб знижує ризик розвитку діабету II типу.

Зараз дивляться

Вчені з Університету штату Огайо опублікували результати наукової роботи, які підтверджують, що щасливо одружені люди менш схильні до розвитку депресії, ніж неодружені і самотні.

Це дуже важливо, оскільки, за даними Національного Інституту старіння США, тривала самотність може мати негативний вплив на здоров’я, еквівалентний викурюванню 15 сигарет на день.

До речі, згідно з дослідженням Університету Західного Онтаріо, відмовитися від нікотину не так складно, якщо ваш партнер раніше кинув палити або не курить.

Статистичне управління Нідерландів виявило, що 23% завзятих курців, які викурюють більше 20 сигарет в день, не доживають до 65 років, і в середньому ця звичка скорочує тривалість їхнього життя на 13 років.

Дослідження Університету Бригама Янга показало, що відсутність міцних стосунків (романтичних чи інших) збільшує ризик передчасної смерті від усіх причин на 50%. Це означає, що близька дружба так само важлива для довголіття.

Як виявляється, не тільки любов може покращити наше самопочуття. Вчені з’ясували, що секс благотворним чином позначається на нашій імунній системі, є хорошим тренуванням для серця і судин, особливо для жінок.

Згідно з одним дослідженням, проведеним науково-дослідним інститутом Нової Англії в штаті Массачусетс, секс двічі на тиждень може знизити ризик серцевих захворювань майже на 50%.

Дослідження, представлені в огляді університету Оттави 2016 року, показують, що секс може допомогти при безсонні. А все завдяки вивільненню окситоцину, який знижує кров’яний тиск і рівень стресу.