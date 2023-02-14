Ученые и медики из разных стран мира в ходе исследований и многолетней практики пришли к выводу, что секс и любовь снижают риски появления многих серьезных заболеваний, помогая нам тем самым дольше жить.

К примеру, как уверяет врач общей практики Рэйчел Уорд из Медицинского центра Вудлендс в США, любить кого-то и чувствовать себя любимым связано с меньшим количеством проблем с психическим здоровьем.

А исследователи из Люксембургского университета обнаружили, что брак снижает риск развития диабета II типа.

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Ученые из Университета штата Огайо опубликовали результаты научной работы, подтверждающие, что счастливо женатые люди менее склонны к развитию депрессии, чем неженатые и одинокие.

Это очень важно, поскольку, по данным Национального института старения США, продолжительное одиночество может оказать негативное влияние на здоровье, эквивалентное выкуриванию 15 сигарет в день.

Кстати, согласно исследованию Университета Западного Онтарио, отказаться от никотина не так сложно, если ваш партнер ранее бросил курить или не курит.

Статистическое управление Нидерландов обнаружило, что 23% заядлых курильщиков, выкуривающих более 20 сигарет в день, не доживают до 65 лет, и в среднем эта привычка сокращает продолжительность их жизни на 13 лет.

Исследование Университета Бригама Янга показало, что отсутствие крепких отношений (романтических или иных) увеличивает риск преждевременной смерти от всех причин на 50%. Это означает, что близкая дружба так же важна для долголетия.

Как оказалось, не только любовь может улучшить ваше благополучие. Ученые выяснили, что секс благотворным образом сказывается на нашей иммунной системе, является хорошей тренировкой для сердца и сосудов, особенно для женщин.

Согласно одному исследованию, проведенному исследовательским институтом Новой Англии в Массачусетсе, занятия сексом два раза в неделю могут снизить риск сердечных заболеваний почти на 50%.

Исследования, представленные в обзоре Университета Оттавы в 2016 году, показывают, что секс может помочь при бессоннице. А все благодаря высвобождению окситоцина, который снижает кровяное давление и уровень стресса.